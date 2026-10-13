13 października Senat Nigerii zatwierdził w drugim czytaniu projekt ustawy o dekryminalizacji prób samobójczych. Większość senatorów poparła dokument, po czym przekazano go komisjom Senatu ds. zdrowia oraz sądownictwa, praw człowieka i spraw prawnych, informuje Premium Times Nigeria.

Co przewiduje projekt ustawy

Inicjatywę wniósł senator Asuquo Ekpenyong z południowego okręgu stanu Cross River. Projekt ustawy przewiduje zniesienie odpowiedzialności karnej za próbę samobójczą, a także stworzenie ram prawnych dla zapobiegania samobójstwom, leczenia i wsparcia osób, które przeżyły takie próby.

Ekpenyong oświadczył, że dokument ma usunąć sprzeczność między obowiązującymi przepisami karnymi a krajową ustawą o zdrowiu psychicznym. Ustawa definiuje próbę samobójczą jako nagły przypadek psychiatryczny wymagający interwencji medycznej. Według senatora podejście represyjne może zniechęcać ludzi do szukania pomocy, skłaniać rodziny do ukrywania takich przypadków oraz pogłębiać stygmatyzację zdrowia psychicznego.

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Dyskusja w Senacie

Senator i lekarz Dayo Faduyile oświadczył, że próby samobójcze należy traktować jako problem medyczny, a nie kryminalny. Zaznaczył, że depresja i inne zaburzenia psychiczne mogą wpływać na zdolność człowieka do podejmowania decyzji, dlatego priorytetem powinny być leczenie i powrót do zdrowia. Senator Abdul Ningi również opowiedział się za interwencją medyczną zamiast kary.

Jednocześnie przewodniczący Senatu Godswill Akpabio nalegał, aby za próbę samobójczą utrzymano karę pozbawienia wolności. Lider Senatu Opeyemi Bamidele ostrzegł, że przepisy ustawy o wymiarze sprawiedliwości karnej nie obowiązują jednakowo we wszystkich stanach, dlatego należy wyjaśnić zakres stosowania przyszłych zmian na poziomie krajowym.

Obowiązujące przepisy

Obecnie artykuł 327 nigeryjskiego kodeksu karnego przewiduje za próbę samobójczą karę do jednego roku pozbawienia wolności. Artykuł 231 kodeksu karnego również ustanawia karę do roku więzienia, grzywnę lub obie kary; konkretne przepisy i sankcje mogą różnić się w zależności od jurysdykcji.

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