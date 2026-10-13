Сенат Нигерии 13 октября одобрил во втором чтении законопроект о декриминализации попыток самоубийства. Большинство сенаторов поддержало документ, после чего его передали в комитеты Сената по здравоохранению, а также по вопросам судопроизводства, прав человека и правовым вопросам, сообщает Premium Times Nigeria.

Что предусматривает законопроект

Инициативу внес сенатор от южного округа штата Кросс-Ривер Асукуо Экпеньонг. Законопроект предусматривает отмену уголовной ответственности за попытку самоубийства, а также создание правовой основы для профилактики самоубийств, лечения и поддержки людей, выживших после таких попыток.

Экпеньонг заявил, что документ должен устранить противоречие между действующими уголовными нормами и Национальным законом о психическом здоровье. Закон определяет попытку самоубийства как психиатрическую неотложную ситуацию, требующую медицинского вмешательства. По словам сенатора, карательный подход может удерживать людей от обращения за помощью, побуждать семьи скрывать такие случаи и усиливать стигму в отношении психического здоровья.

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Дискуссия в Сенате

Сенатор и врач Дайо Фадуйиле заявил, что попытки самоубийства следует рассматривать как медицинскую, а не уголовную проблему. Он отметил, что депрессия и другие психические расстройства могут влиять на способность человека принимать решения, поэтому приоритетом должны быть лечение и восстановление. Сенатор Абдул Нинги также высказался за медицинское вмешательство вместо наказания.

В то же время президент Сената Годсвилл Акпабио настаивал, что за попытку самоубийства должно сохраняться наказание в виде лишения свободы. Лидер Сената Опейеми Бамиделе предупредил, что положения Закона об осуществлении уголовного правосудия действуют не во всех штатах одинаково, поэтому необходимо выяснить пределы применения будущих изменений на национальном уровне.

Действующие нормы

Сейчас статья 327 Уголовного кодекса Нигерии предусматривает за попытку самоубийства до одного года лишения свободы. Статья 231 Пенального кодекса также устанавливает наказание до года лишения свободы, штраф или оба вида наказания; конкретные нормы и санкции могут различаться в зависимости от юрисдикции.

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