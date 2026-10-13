由于地区性埃博拉疫情的发展，美国将对来自乌干达、刚果民主共和国和南苏丹的旅客实施的入境限制延长30天。美国疾病控制与预防中心10月11日发布的公告称，Nation Kenya报道。

刚果民主共和国局势带来的风险

美国该机构指出，乌干达已成功控制本国疫情，但认为病毒从刚果民主共和国再次跨境传播的风险仍然存在。CDC关注到来自邻国人员的陆路流动，其中包括在乌干达西部地区寻求帮助的医务人员和患者。

作为风险示例，CDC提及肯尼亚卫生部于10月6日通报的一起病例。该国首例由本迪布焦病毒引发疾病的病例及死亡病例，发生在一名从刚果民主共和国抵达乌干达、于10月2日从坎帕拉飞往内罗毕并在住院后于10月5日死亡的人身上。

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接触者追踪与乌干达的立场

CDC表示，截至10月5日，尽管已采取应对措施，刚果民主共和国由本迪布焦病毒引发的埃博拉疫情仍在扩散。该机构称，接触者追踪率为80%，低于9月的87%，而要有效遏制疫情，需要达到95%。

乌干达于7月28日宣布国内疫情结束，此前记录到20例确诊病例和2例死亡，以及1例疑似病例和1例疑似死亡。乌干达卫生服务总干事查尔斯·奥拉罗10月6日表示，该国已无埃博拉疫情，且当局在肯尼亚出现病例后加强了跨境监测。

非洲疾控中心和世卫组织的反对

尽管非洲疾病控制与预防中心和世界卫生组织提出反对，限制措施仍被延长。非洲疾控中心总干事让·卡塞亚8月表示，他曾呼吁华盛顿取消针对非洲国家的旅行禁令。世卫组织非洲区域主任穆罕默德·雅库布·贾纳比表示，旅行限制和关闭边境没有科学证据证明其对控制疫情暴发有效。

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