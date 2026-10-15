也门胡塞武装称，他们在也门北部萨达省上空用一枚地对空导弹击中了一架沙特“台风”战斗机。Anadolu Agency报道，该组织军事发言人叶海亚·萨里阿于周三深夜作出了这一声明。

胡塞武装声明

萨里阿称，导弹直接命中该飞机，使其面临坠毁风险。胡塞武装代表声称，这是一架从沙特阿拉伯西部塔伊夫空军基地起飞的沙特“台风”战斗机。

沙特当局没有立即就这一说法发表评论。

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对机场的袭击

当天早些时候，胡塞武装还称，他们用一枚弹道导弹瞄准了利雅得的哈立德国王国际机场。这些说法是在针对沙特机场的一系列袭击背景下提出的。

根据Anadolu Agency基于官方声明的统计，10月5日至11日期间，对五座机场实施了10次袭击。袭击造成20人死亡、数百人受伤，航空交通受到干扰。

自2015年以来，沙特阿拉伯一直领导一个军事联盟，支持也门得到国际承认的政府同胡塞武装作战。该组织自2014年以来控制也门首都萨那及其他数个省份。该通讯社称，在2022年达成的停火破裂后，最近一次升级于7月开始。

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