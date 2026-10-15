律师称：ICE特工开枪前未表明身份——《卫报》

在美国纽约与ICE特工发生的事件中受伤的奥斯卡·贝尔加尔的律师表示，其中一名特工在砸碎其汽车车窗并开枪前没有表明身份。据《卫报》报道，法律援助协会已向布鲁克林联邦法院提交了要求释放贝尔加尔的相关动议。

根据辩方说法，贝尔加尔从学校接走儿子后，在寻找停车位时停在一个消防栓旁。随后，一名戴口罩的持枪男子跑到汽车前，后面跟着其他戴口罩的持枪男子。律师称，他们没有出示证件，也没有向司机说明自己的身份。

律师与DHS的说法

律师在法庭文件中表示，第一名男子用手枪枪管砸碎了驾驶员一侧的车窗，随后开始向车内开枪，当时贝尔加尔的儿子坐在后座。其中一颗子弹击中了该男子的颈部。辩方称，贝尔加尔直到在医院恢复意识后，才得知这些人是ICE特工。

律师的说法与美国国土安全部的声明相矛盾。该部门代表此前称，在贝尔加尔驾车撞上两辆政府车辆并开始朝其他执法人员方向行驶后，特工开了枪。DHS表示，调查仍在进行，且未对律师的说法发表评论。

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视频显示了什么

纽约警方公布的监控录像记录了事件的一部分，但未能就枪击的具体情况给出最终答案。视频中，一名身穿运动衫、戴着红色帽子的男子手持手枪跑向汽车，随后用枪管两次敲击驾驶员车窗，玻璃随即破碎。另一名执法人员走近车辆并拔出武器。

此后，贝尔加尔驶入街道，后续事件没有进入摄像机视野。不久后，他受损的汽车停在一处混凝土障碍物旁：挡风玻璃和后窗上都有弹孔。目击者视频和随身摄像机录像显示，ICE特工因贝尔加尔颈部受伤向其提供帮助，纽约警方则将他送往医院。

律师表示，贝尔加尔被关押在布鲁克林大都会拘留中心，至今仍未接受从颈部取出子弹的手术。据他们称，他失去了面部左侧的知觉，并有听力障碍。

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