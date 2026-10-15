Mongabay：NOAA在美国发放的拨款减少74%

截至2026年9月2日，美国国家海洋和大气管理局（NOAA）已发放229笔拨款——比截至该日期平均的891笔拨款少74%。Mongabay报道称，相关数据来自非营利组织Grant Witness的数据库。

唐纳德·特朗普于2025年开启第二个总统任期后，其政府开始大幅削减联邦资金，其中包括对NOAA的资金。该机构管理面向地方项目的拨款，其中很大一部分旨在适应气候变化。

被取消的拨款

NOAA还终止了至少26项现有拨款。其中包括向New Orleans Community Support Foundation提供的120万美元资金。这笔资金原计划用于具有气候韧性的水资源管理，其中包括服务于新奥尔良的黑人和原住民社区；该市经常遭受极端天气事件和海平面上升的影响。

Grant Witness联合创始人斯科特·德莱尼指出，这项拨款包括为防止洪水及应对在沿海地区生活的其他挑战而进行的基础设施规划。

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西北部项目

NOAA还终止了对华盛顿大学Northwest Climate Resilience Collaborative超过250万美元的资助。该拨款支持与美国西北部农村和部落社区开展的持续项目，旨在增强应对与气候变化相关的极端高温、干旱和海平面上升的韧性。

Grant Witness表示，这项拨款后来与另外三项拨款一道，在诉讼或来自国会的压力后得以恢复。德莱尼警告称，资金中断可能造成数据缺口、导致失业、损害当地经济，并促使经验丰富的政府科学家转向其他工作。

NOAA前负责人里克·斯平拉德推测，在特朗普政府执政初期，一些人工智能算法可能在筛选拟取消的拨款时，将“indigenous”“resilience”和“climate change”等词标记为警示信号。他称这类削减措施短视且令人担忧。

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