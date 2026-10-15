在索马里摩加迪沙，当局对一名曾与一名肯尼亚人同行的本国公民实施隔离，该肯尼亚人后来在内罗毕死于埃博拉。该男子于10月11日被隔离，尽管他的疾病检测结果并非阳性。

据Nation Kenya报道，这名索马里人被送往摩加迪沙福拉尼尼医院的埃博拉隔离和治疗中心接受医学检查。

来自乌干达的通报

索马里卫生和社会服务部表示，10月10日，其国际卫生条例办公室收到乌干达的正式通报。通报称，索马里和肯尼亚公民曾一道从刚果民主共和国经乌干达旅行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

通报中列出了这名索马里人的姓名、护照号码、航班信息和飞机座位。这使得确认其身份并找到他成为可能。10月11日，索马里移民和国籍局确认该男子抵达摩加迪沙机场：在标准医疗筛查期间未发现任何警示情况。

应对措施

这名肯尼亚乘客从刚果民主共和国东部经陆路抵达乌干达，并于10月3日登上Jambojet航班。一名亲属将他送往内罗毕的一家医院，他不久后在那里去世。肯尼亚当局追踪了该男子的大多数接触者，且未报告新的埃博拉病例，但在宣布疫情结束前必须经过21天。

在肯尼亚确认一例由本迪布焦埃博拉病毒引起的输入性病例后，索马里开始筛查来自非洲国家的入境旅客。索马里卫生部长阿里·哈吉·阿丹宣布，已在机场部署医疗小组，以监测乘客。

关注我们在