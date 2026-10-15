印度尼西亚计划于周四在南苏门答腊省巨港市上空测试从飞机散布干冰。有关部门希望，该方法将有助于减轻大规模火灾造成的烟霾，改善空气质量和能见度。

据《卫报》报道，一架塞斯纳飞机预计将散布1.5吨干冰。安全事务统筹部长杜东·阿卜杜拉赫曼表示，此次测试是根据总统的直接指示进行的。如果该方法被证明有效，也可能在该国其他地区使用。

火灾和污染的规模

自1月以来，印尼已有近90万公顷土地被烧毁。这是十多年来最严重的火灾季，厄尔尼诺现象以及为种植包括油棕在内的农作物而焚烧土地的做法加剧了这一情况。

数百万该国居民数月来一直受到浓烟影响。数以万计的人因与烟霾有关的呼吸系统疾病寻求医疗帮助。上周，有人对政府提起集体诉讼，指控其严重失职。

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烟霾蔓延至邻国

烟雾已蔓延至新加坡、马来西亚和菲律宾。东帝汶当局表示，将在全国关闭学校三天，并建议家庭不要让儿童外出，或使用呼吸防护用品。新加坡已推出与烟霾相关治疗的补贴，并开始向符合资格的居民发放N95口罩。

新南威尔士大学森林火灾研究专家里克·麦克雷指出，干冰只能带来暂时且局部的缓解。他表示，天气系统不断带来新的烟雾团，因此这种方法不会成为长期解决方案。

在中加里曼丹省，ISPU空气污染指数周三超过1200点，是300点危险水平的四倍。泥炭地火灾最难扑灭，因为火焰可能在地下阴燃数周。

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