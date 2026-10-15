В Индонезии в четверг планируют испытать распыление сухого льда с самолёта над городом Палембанг в провинции Южная Суматра. Власти надеются, что этот метод поможет ослабить смог от масштабных пожаров, улучшить качество воздуха и видимость.

Как сообщает The Guardian, самолёт Cessna, как ожидается, распылит 1,5 тонны сухого льда. Координирующий министр безопасности Дудунг Абдурахман заявил, что испытания проводятся по прямому поручению президента. Если подход окажется эффективным, его могут применить и в других регионах страны.

Масштабы пожаров и загрязнения

С января в Индонезии выгорело почти 900 тысяч гектаров. Это худший сезон пожаров более чем за десятилетие, который усугубили явление Эль-Ниньо и практика выжигания земель для выращивания сельскохозяйственных культур, в частности масличной пальмы.

Миллионы жителей страны в течение нескольких месяцев находятся под воздействием густого дыма. Десятки тысяч человек обратились за медицинской помощью из-за связанных со смогом респираторных заболеваний. На прошлой неделе против правительства подали коллективный иск, обвинив его в грубой халатности.

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Смог достиг соседних стран

Дым распространился до Сингапура, Малайзии и Филиппин. Власти Тимора-Лешти заявили, что закроют школы по всей стране на три дня, и посоветовали семьям не выпускать детей на улицу либо пользоваться средствами защиты органов дыхания. В Сингапуре ввели субсидии на лечение, связанное со смогом, и начали раздавать маски N95 имеющим на это право жителям.

Эксперт по исследованиям лесных пожаров Университета Нового Южного Уэльса Рик Макрей отметил, что сухой лёд может дать лишь временное и локальное облегчение. По его словам, погодные системы постоянно приносят новые массы дыма, поэтому этот способ не станет долговременным решением.

В провинции Центральный Калимантан индекс загрязнения воздуха ISPU в среду превысил 1200 пунктов — в четыре раза больше опасного уровня в 300 пунктов. Сложнее всего тушить пожары на торфяниках, где огонь может тлеть под землёй неделями.

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