W Indonezji w czwartek planowane są testy rozpylania suchego lodu z samolotu nad miastem Palembang w prowincji Sumatra Południowa. Władze mają nadzieję, że metoda pomoże osłabić smog z rozległych pożarów oraz poprawić jakość powietrza i widoczność.

Jak podaje The Guardian, samolot Cessna ma rozpylić 1,5 tony suchego lodu. Minister koordynujący ds. bezpieczeństwa Dudung Abdurachman oświadczył, że testy są prowadzone na bezpośrednie polecenie prezydenta. Jeśli podejście okaże się skuteczne, może zostać zastosowane również w innych regionach kraju.

Skala pożarów i zanieczyszczenia

Od stycznia w Indonezji spłonęło prawie 900 tys. hektarów. Jest to najgorszy sezon pożarów od ponad dekady, spotęgowany przez zjawisko El Niño oraz praktykę wypalania ziemi pod uprawy rolne, w tym palmę olejową.

Miliony mieszkańców kraju od kilku miesięcy są narażone na gęsty dym. Dziesiątki tysięcy osób zwróciły się po pomoc medyczną z powodu chorób układu oddechowego związanych ze smogiem. W ubiegłym tygodniu przeciwko rządowi złożono pozew zbiorowy, w którym oskarżono go o rażące zaniedbanie.

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Smog dotarł do sąsiednich krajów

Dym rozprzestrzenił się do Singapuru, Malezji i Filipin. Władze Timoru Wschodniego poinformowały, że zamkną szkoły w całym kraju na trzy dni, oraz poradziły rodzinom, by nie wypuszczały dzieci na zewnątrz lub korzystały ze środków ochrony dróg oddechowych. W Singapurze wprowadzono dopłaty do leczenia związanego ze smogiem i rozpoczęto rozdawanie masek N95 uprawnionym mieszkańcom.

Ekspert ds. badań pożarów lasów z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii Rick McRae zauważył, że suchy lód może przynieść jedynie tymczasową i lokalną ulgę. Jak powiedział, systemy pogodowe stale przynoszą nowe masy dymu, dlatego metoda ta nie będzie trwałym rozwiązaniem.

W prowincji Kalimantan Środkowy wskaźnik zanieczyszczenia powietrza ISPU przekroczył w środę 1200 punktów — czterokrotnie więcej niż niebezpieczny poziom 300 punktów. Najtrudniej ugasić pożary na torfowiskach, gdzie ogień może tlić się pod ziemią przez tygodnie.

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