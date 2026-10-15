W Mogadiszu w Somalii władze poddały kwarantannie obywatela kraju, który podróżował wraz z Kenijczykiem, zmarłym później na Ebolę w Nairobi. Mężczyznę odizolowano 11 października, choć nie miał on pozytywnego wyniku testu na tę chorobę.

Jak informuje Nation Kenya, Somalijczyka przewieziono do centrum kwarantanny i leczenia Eboli przy szpitalu Forlanini w Mogadiszu na badania medyczne.

Powiadomienie z Ugandy

Somalijskie Ministerstwo Zdrowia i Usług Społecznych oświadczyło, że 10 października jego biuro Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych otrzymało oficjalne powiadomienie z Ugandy. Wskazano w nim, że obywatele Somalii i Kenii wspólnie podróżowali z Demokratycznej Republiki Konga przez Ugandę.

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W powiadomieniu podano imię Somalijczyka, numer jego paszportu, dane lotu oraz miejsce w samolocie. Umożliwiło to ustalenie jego tożsamości i odnalezienie go. 11 października Somalijska Agencja Imigracyjna i Obywatelstwa potwierdziła przybycie mężczyzny na lotnisko w Mogadiszu: podczas standardowego badania medycznego nie stwierdzono żadnych niepokojących sygnałów.

Działania reagowania

Kenijski pasażer dotarł do Ugandy ze wschodniej części DR Konga drogą lądową, a 3 października wsiadł na lot Jambojet. Krewny zawiózł go do szpitala w Nairobi, gdzie wkrótce zmarł. Władze Kenii prześledziły większość kontaktów mężczyzny i nie zgłaszały nowych przypadków Eboli, jednak przed ogłoszeniem zakończenia ogniska musi minąć 21 dni.

Po potwierdzeniu w Kenii importowanego przypadku choroby wywołanej przez wirusa Ebola Bundibugyo Somalia zaczęła kontrolować podróżnych przybywających z krajów afrykańskich. Minister zdrowia Somalii Ali Haji Adan poinformował o rozmieszczeniu zespołów medycznych na lotniskach w celu kontroli pasażerów.

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