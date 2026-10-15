USA mogą użyć MOAB przeciwko Iranowi — The Express Tribune

Amerykańskie wojsko opracowało plany możliwych uderzeń w irańską infrastrukturę energetyczną i obiekty jądrowe, które mogą przewidywać użycie bomby GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb — największej niejądrowej bomby w amerykańskim arsenale. The Express Tribune informuje o tym, powołując się na CNN i amerykańskich urzędników zaznajomionych z planowaniem wojskowym.

Chodzi o bombę GBU-43/B, nazywaną również MOAB, czyli „matką wszystkich bomb”. Jej użycie jest możliwe, jeśli prezydent USA Donald Trump podejmie decyzję o wznowieniu działań wojskowych przeciwko Iranowi.

Pytania o skuteczność

Według CNN potencjalne użycie MOAB oznaczałoby znaczącą eskalację konfliktu. Jednocześnie urzędnicy zaznajomieni z dyskusjami na temat planowania wojskowego wyrażali wątpliwości, czy taka broń pomogłaby osiągnąć strategiczne cele Waszyngtonu.

Reuters nie zdołał niezależnie zweryfikować doniesienia CNN o możliwym użyciu bomby.

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Ataki na żeglugę w pobliżu Cieśniny Ormuz

W pobliżu Cieśniny Ormuz w ciągu ostatnich 10 dni nasiliły się ataki na żeglugę komercyjną. W ciągu ostatniej doby zatonęły kontenerowiec GFS Pride pod banderą Singapuru oraz masowiec Cape Dao pod banderą Antigui i Barbudy.

GFS Pride został uszkodzony i stanął w ogniu podczas przepływania przez cieśninę, po czym zatonął. Ewakuowano wszystkich 21 członków załogi, nie zgłoszono osób poszkodowanych. Cape Dao został trafiony pociskiem jeszcze 23 września; według źródeł morskich jeden członek załogi zginął, a pozostałych ewakuowano natychmiast po uderzeniu.

Z analizy danych Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ wynika, że GFS Pride i Cape Dao stały się drugim i trzecim statkiem, które zatonęły od początku wojny USA i Iranu 28 lutego. Singapurska administracja morska wyraziła zaniepokojenie kontynuowaniem ataków na żeglugę handlową w Cieśninie Ormuz.

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