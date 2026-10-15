США могут применить MOAB против Ирана — The Express Tribune

Военные США разработали планы возможных ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана, которые могут предусматривать применение GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb — самой большой неядерной бомбы в американском арсенале. Об этом The Express Tribune сообщает со ссылкой на CNN и американских чиновников, знакомых с военным планированием.

Речь идет о бомбе GBU-43/B, которую также называют MOAB, или «матерью всех бомб». Ее применение возможно, если президент США Дональд Трамп примет решение о возобновлении боевых операций против Ирана.

Вопросы об эффективности

По данным CNN, потенциальное использование MOAB означало бы существенную эскалацию конфликта. В то же время чиновники, знакомые с обсуждением военного планирования, выражали сомнения в том, поможет ли такое оружие достичь стратегических целей Вашингтона.

Reuters не смог независимо проверить сообщение CNN о возможном применении бомбы.

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Атаки на судоходство у Ормузского пролива

Вблизи Ормузского пролива в течение последних 10 дней усилились атаки на коммерческое судоходство. За последние сутки затонули контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура и сухогруз Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды.

GFS Pride получил повреждения и загорелся во время прохождения пролива, после чего затонул. Все 21 член экипажа были эвакуированы, о пострадавших не сообщалось. Cape Dao был поражен снарядом еще 23 сентября; по данным морских источников, один член экипажа погиб, а остальных эвакуировали сразу после удара.

Согласно анализу данных Международной морской организации ООН, GFS Pride и Cape Dao стали вторым и третьим судами, затонувшими с начала войны США и Ирана 28 февраля. Морская администрация Сингапура заявила об обеспокоенности из-за продолжающихся атак на торговое судоходство в Ормузском проливе.

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