美国或对伊朗使用MOAB炸弹——《快报论坛报》

美国军方已制定针对伊朗能源基础设施和核设施的潜在打击计划，其中可能包括使用GBU-43/B大型空爆炸弹（Massive Ordnance Air Blast Bomb）——美国武器库中最大的非核炸弹。《快报论坛报》援引CNN及熟悉军事规划的美国官员报道称。

所指的是GBU-43/B炸弹，也被称为MOAB或“炸弹之母”。如果美国总统唐纳德·特朗普决定恢复针对伊朗的军事行动，则可能使用该炸弹。

对有效性的质疑

据CNN报道，潜在使用MOAB将意味着冲突显著升级。同时，熟悉军事规划讨论的官员对这种武器是否有助于实现华盛顿的战略目标表示怀疑。

路透社无法独立核实CNN关于可能使用该炸弹的报道。

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霍尔木兹海峡附近针对航运的袭击

过去10天，霍尔木兹海峡附近针对商业航运的袭击有所加剧。在过去一天内，悬挂新加坡国旗的集装箱船GFS Pride和悬挂安提瓜和巴布达国旗的散货船Cape Dao沉没。

GFS Pride在通过海峡时受损并起火，随后沉没。全部21名船员均已撤离，未有人员受伤的报道。Cape Dao早在9月23日就遭炮弹击中；据海事消息人士称，一名船员死亡，其余人员在遭袭后立即撤离。

根据对联合国国际海事组织数据的分析，GFS Pride和Cape Dao成为自2月28日美伊战争开始以来第二艘和第三艘沉没的船只。新加坡海事管理部门表示，对霍尔木兹海峡针对商船的袭击持续发生感到担忧。

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