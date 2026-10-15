В Могадишо, Сомали, власти поместили на карантин гражданина страны, который путешествовал вместе с кенийцем, впоследствии умершим от Эболы в Найроби. Мужчину изолировали 11 октября, хотя положительного результата теста на заболевание у него не было.

Как сообщает Nation Kenya, сомалийца доставили в центр карантина и лечения Эболы при больнице Форланини в Могадишо для медицинского обследования.

Сообщение из Уганды

Министерство здравоохранения и социальных служб Сомали заявило, что 10 октября его офис Международных медико-санитарных правил получил официальное сообщение из Уганды. В нем указывалось, что граждане Сомали и Кении вместе путешествовали из Демократической Республики Конго через Уганду.

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В сообщении были указаны имя сомалийца, номер его паспорта, данные рейса и место в самолете. Это позволило установить его личность и разыскать его. 11 октября Иммиграционное и национальное агентство Сомали подтвердило прибытие мужчины в аэропорт Могадишо: во время стандартного медицинского скрининга никаких настораживающих признаков не выявили.

Меры реагирования

Кенийский пассажир добрался до Уганды из восточной части ДР Конго наземным транспортом, а 3 октября сел на рейс Jambojet. Родственник доставил его в больницу в Найроби, где он вскоре умер. Власти Кении отследили большинство контактов мужчины и не сообщали о новых случаях Эболы, однако до объявления о завершении вспышки должен пройти 21 день.

После подтверждения в Кении завезенного случая заболевания, вызванного вирусом Эбола Бундибуджио, Сомали начало проверять путешественников, прибывающих из африканских стран. Министр здравоохранения Сомали Али Хаджи Адан сообщил о развертывании медицинских групп в аэропортах для контроля пассажиров.

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