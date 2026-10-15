Совокупная факторная производительность Израиля в 2023 году была на 15% ниже среднего показателя стран G7, тогда как в 1975 году превышала его на 9%. Об этом говорится в отчете Института социально-экономических исследований Шореша, сообщает Jerusalem Post. Этот показатель оценивает, насколько эффективно экономика сочетает труд и капитал для производства товаров и услуг.

Автор отчета, президент института профессор Дан Бен-Давид, связывает ухудшение позиций страны со слабыми результатами образования, демографическими изменениями и отъездом квалифицированных израильтян. По его оценке, эти факторы усиливают друг друга и увеличивают зависимость экономики, системы здравоохранения и обороны от относительно узкой группы работников.

Отставание по выработке в час

Другой показатель — объем производства на один отработанный час — также свидетельствует об отставании. По расчетам Шореша, в 1972 году Израиль опережал все страны G7, но в 2024 году уступал шести из семи государств группы. Выработка в час была на 34% ниже, чем в Германии, и на 30% ниже, чем в США; исключением стала Япония.

В отчете подчеркивается, что это относительные сравнения: они не означают, что страна производит меньше, чем раньше, но указывают на более медленный рост по сравнению с другими государствами. В 2022 году один час работы в секторе высоких технологий в Израиле создавал на 22% больше экономической стоимости, чем в среднем по странам ОЭСР. В то же время вне сектора высоких технологий, где заняты примерно девять из десяти работников страны, этот показатель был на 24% ниже среднего уровня ОЭСР.

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Образование и отток специалистов

Пятая часть людей с самыми высокими доходами в 2024 году обеспечила 93% поступлений от подоходного налога — против 83% в 2000 году. Бен-Давид считает, что такая концентрация делает страну уязвимой к отъезду высококвалифицированных работников.

В отчете также обращается внимание на структуру учащихся: в 2026 году ультраортодоксальные дети составляли 25% первоклассников, а арабоязычные — еще 23%. Согласно анализу результатов PISA 2025, учащиеся государственных религиозных школ показали результаты ниже, чем в 76% стран ОЭСР, а учащиеся светских еврейских школ — ниже, чем в 81% стран. Арабоязычные учащиеся уступили всем странам ОЭСР и шести из семи участвовавших арабских стран. В отчете отмечено, что большинство ультраортодоксальных мальчиков, не изучающих полную базовую учебную программу, не участвуют в тестировании. Министерство образования после публикации PISA заявляло, что тестирование проходило в условиях войны, перемещения людей и прерванного обучения.

Число израильских врачей, работающих в других странах ОЭСР без учета США, выросло с эквивалента 0,7% числа врачей в Израиле в 2000 году до 1,9% в 2023 году. Программа Бен-Давида Israel 2.0 предусматривает обновленную обязательную базовую учебную программу для всех учащихся, государственное финансирование только для школ, которые ее соблюдают, изменение бюджетных приоритетов, а также избирательную реформу и усиление системы сдержек и противовесов.

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