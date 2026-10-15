《耶路撒冷邮报》：以色列2023年生产率比G7低15%

以色列2023年的全要素生产率比七国集团国家的平均水平低15%，而1975年则高出9%。社会经济研究机构Shoresh的一份报告指出，《耶路撒冷邮报》报道。该指标评估经济体将劳动力和资本结合起来生产商品和服务的效率。

报告作者、该研究所所长丹·本-戴维教授将该国地位的恶化归因于教育成果不佳、人口结构变化以及技术娴熟的以色列人离境。他认为，这些因素相互强化，并加大了经济、医疗保健系统和国防对相对狭窄的一群劳动者的依赖。

每小时产出落后

另一项指标——每个工作小时的产出——也显示出落后。根据Shoresh的计算，1972年以色列领先于所有G7国家，但到2024年落后于该集团七个国家中的六个。每小时产出比德国低34%，比美国低30%；日本是例外。

报告强调，这些是相对比较：它们并不意味着该国的产出低于过去，而是表明其增长速度慢于其他国家。2022年，以色列高科技行业一小时的工作所创造的经济价值比经合组织国家的平均水平高22%。同时，在高科技行业以外——该行业以外约有全国十分之九的劳动者就业——这一指标比经合组织平均水平低24%。

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教育与专业人才外流

2024年，收入最高的五分之一人群贡献了93%的所得税收入，而2000年为83%。本-戴维认为，这种集中使该国容易受到高技能劳动者离境的影响。

报告还关注学生构成：2026年，超正统派儿童占一年级学生的25%，阿拉伯语学生又占23%。根据对PISA 2025结果的分析，国立宗教学校学生的成绩低于76%的经合组织国家，世俗犹太学校学生的成绩低于81%的国家。阿拉伯语学生落后于所有经合组织国家以及七个参与国中的六个阿拉伯国家。报告指出，大多数未学习完整核心课程的超正统派男孩没有参加测试。教育部在PISA结果公布后表示，测试是在战争、人口迁移和学习中断的情况下进行的。

在不包括美国的其他经合组织国家工作的以色列医生数量，从2000年相当于以色列医生总数的0.7%上升至2023年的1.9%。本-戴维的“Israel 2.0”计划规定为所有学生更新强制性核心课程，只向遵守该课程的学校提供国家资助，调整预算优先事项，并进行选举改革和加强制衡机制。

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