Продуктивність Ізраїлю у 2023 році була на 15% нижчою за G7 — Jerusalem Post

Сукупна факторна продуктивність Ізраїлю у 2023 році була на 15% нижчою за середній показник країн G7, тоді як у 1975 році перевищувала його на 9%. Про це йдеться у звіті Інституту соціально-економічних досліджень Шореша, повідомляє Jerusalem Post. Цей показник оцінює, наскільки ефективно економіка поєднує працю та капітал для виробництва товарів і послуг.

Автор звіту, президент інституту професор Дан Бен-Давід, пов’язує погіршення позицій країни зі слабкими результатами освіти, демографічними змінами та виїздом кваліфікованих ізраїльтян. За його оцінкою, ці чинники посилюють один одного й збільшують залежність економіки, системи охорони здоров’я та оборони від відносно вузької групи працівників.

Відставання за виробітком на годину

Інший показник — обсяг виробництва на одну відпрацьовану годину — також свідчить про відставання. За розрахунками Шореша, у 1972 році Ізраїль випереджав усі країни G7, але у 2024 році поступався шістьом із семи держав групи. Виробіток за годину був на 34% нижчим, ніж у Німеччині, та на 30% нижчим, ніж у США; винятком стала Японія.

У звіті наголошують, що це відносні порівняння: вони не означають, що країна виробляє менше, ніж раніше, але вказують на повільніше зростання порівняно з іншими державами. У 2022 році одна година роботи у сфері високих технологій в Ізраїлі створювала на 22% більше економічної вартості, ніж у середньому в країнах ОЕСР. Водночас поза сектором високих технологій, де зайняті приблизно дев’ять із десяти працівників країни, цей показник був на 24% нижчим за середній рівень ОЕСР.

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Освіта та відтік фахівців

П’ята частина людей із найвищими доходами у 2024 році забезпечила 93% надходжень від податку на доходи — проти 83% у 2000 році. Бен-Давід вважає, що така концентрація робить країну вразливою до виїзду висококваліфікованих працівників.

Звіт також звертає увагу на структуру учнівства: у 2026 році ультраортодоксальні діти становили 25% першокласників, а арабомовні — ще 23%. За аналізом результатів PISA 2025, учні державних релігійних шкіл показали результати нижчі, ніж у 76% країн ОЕСР, а учні світських єврейських шкіл — нижчі, ніж у 81% країн. Арабомовні учні поступилися всім країнам ОЕСР і шести з семи арабських країн-учасниць. У звіті зазначено, що більшість ультраортодоксальних хлопців, які не вивчають повної базової навчальної програми, не беруть участі у тестуванні. Міністерство освіти після оприлюднення PISA зазначало, що тестування відбувалося в умовах війни, переміщення людей та перерваного навчання.

Кількість ізраїльських лікарів, які працюють в інших країнах ОЕСР без урахування США, зросла з еквівалента 0,7% кількості лікарів в Ізраїлі у 2000 році до 1,9% у 2023-му. Програма Бен-Давіда Israel 2.0 передбачає оновлену обов’язкову базову навчальну програму для всіх учнів, державне фінансування лише для шкіл, які її дотримуються, зміну бюджетних пріоритетів, а також виборчу реформу і посилення системи стримувань та противаг.

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