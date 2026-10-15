Łączna produktywność czynników produkcji w Izraelu w 2023 roku była o 15% niższa od średniej dla państw G7, podczas gdy w 1975 roku przewyższała ją o 9%. Wynika to z raportu Instytutu Badań Społeczno-Ekonomicznych Shoresh, informuje Jerusalem Post. Wskaźnik ten ocenia, jak efektywnie gospodarka łączy pracę i kapitał w celu wytwarzania towarów i usług.

Autor raportu, prezes instytutu profesor Dan Ben-David, wiąże pogorszenie pozycji kraju ze słabymi wynikami edukacji, zmianami demograficznymi oraz wyjazdem wykwalifikowanych Izraelczyków. W jego ocenie czynniki te wzajemnie się wzmacniają i zwiększają zależność gospodarki, systemu ochrony zdrowia i obronności od stosunkowo wąskiej grupy pracowników.

Opóźnienie pod względem produkcji na godzinę

Inny wskaźnik — wielkość produkcji na jedną przepracowaną godzinę — również wskazuje na opóźnienie. Według obliczeń Shoresh w 1972 roku Izrael wyprzedzał wszystkie państwa G7, lecz w 2024 roku ustępował sześciu z siedmiu państw tej grupy. Produkcja na godzinę była o 34% niższa niż w Niemczech i o 30% niższa niż w USA; wyjątkiem była Japonia.

W raporcie podkreślono, że są to porównania względne: nie oznaczają one, że kraj produkuje mniej niż wcześniej, lecz wskazują na wolniejszy wzrost w porównaniu z innymi państwami. W 2022 roku jedna godzina pracy w sektorze wysokich technologii w Izraelu tworzyła o 22% większą wartość ekonomiczną niż średnio w krajach OECD. Jednocześnie poza sektorem wysokich technologii, w którym zatrudnionych jest około dziewięciu na dziesięciu pracowników w kraju, wskaźnik ten był o 24% niższy od średniej OECD.

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Edukacja i odpływ specjalistów

Jedna piąta osób o najwyższych dochodach zapewniła w 2024 roku 93% wpływów z podatku dochodowego, wobec 83% w 2000 roku. Ben-David uważa, że taka koncentracja czyni kraj podatnym na wyjazd wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Raport zwraca również uwagę na strukturę uczniów: w 2026 roku dzieci ultraortodoksyjne stanowiły 25% pierwszoklasistów, a arabskojęzyczne — kolejne 23%. Według analizy wyników PISA 2025 uczniowie państwowych szkół religijnych osiągnęli wyniki niższe niż w 76% krajów OECD, a uczniowie świeckich szkół żydowskich — niższe niż w 81% krajów. Uczniowie arabskojęzyczni ustąpili wszystkim krajom OECD i sześciu z siedmiu uczestniczących krajów arabskich. W raporcie zaznaczono, że większość ultraortodoksyjnych chłopców, którzy nie uczą się pełnego podstawowego programu nauczania, nie bierze udziału w testowaniu. Po opublikowaniu wyników PISA Ministerstwo Edukacji wskazywało, że testowanie odbywało się w warunkach wojny, przemieszczania się ludności i przerwanej nauki.

Liczba izraelskich lekarzy pracujących w innych krajach OECD, z wyłączeniem USA, wzrosła z równowartości 0,7% liczby lekarzy w Izraelu w 2000 roku do 1,9% w 2023 roku. Program Ben-Davida Israel 2.0 przewiduje zaktualizowany obowiązkowy podstawowy program nauczania dla wszystkich uczniów, finansowanie państwowe wyłącznie dla szkół, które go przestrzegają, zmianę priorytetów budżetowych, a także reformę wyborczą i wzmocnienie systemu kontroli i równowagi.

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