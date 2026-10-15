В Аргентине, в суде города Сан-Исидро, завершились заключительные выступления прокуроров и представителей семьи Диего Марадоны по делу о смерти футболиста. Защита семи медицинских работников, представших перед судом по этому делу, должна представить свои заключительные аргументы на следующей неделе, сообщает Buenos Aires Times.

Позиция семьи

Адвокат дочерей Марадоны Дальмы и Джанинны Фернандо Бурландо призвал признать виновными шестерых из семи обвиняемых. Он попросил назначить нейрохирургу Леопольдо Луке 15 лет лишения свободы, медицинскому координатору Нэнси Форлини — 12 лет, а психиатру Агустине Косачов — 10 лет.

Представители трёх сестёр Марадоны — Риты, Клаудии и Аны — просили назначить наказание до 10 лет для пятерых обвиняемых, однако призвали оправдать психолога Карлоса Диаса. Такая позиция стала неожиданностью для Дальмы и Джанинны Марадоны, присутствовавших на заседании.

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Требования прокуратуры

Государственные прокуроры на прошлой неделе попросили назначить Луке 12 лет лишения свободы, Форлини — 10 лет, а Косачов — восемь лет. По версии обвинения, речь идёт об убийстве с косвенным умыслом: лицо осознаёт, что его действия или бездействие могут привести к смерти.

Для Диаса прокуратура просит пять лет лишения свободы. Медицинскому работнику Рикардо Альмирону и его координатору Мариано Перрони прокуроры просят назначить по четыре года лишения свободы по обвинению в убийстве по неосторожности. Все стороны призвали оправдать врача Педро Ди Спанью.

Судебный процесс над семью медиками продолжается с апреля. Речь идёт о смерти Марадоны 25 ноября 2020 года во время домашнего ухода в Тигре, к северу от Буэнос-Айреса, после операции по поводу гематомы головного мозга. Он умер в возрасте 60 лет от остановки сердца и дыхания и острого отёка лёгких. Медики отрицают предъявленные им обвинения, а дата оглашения приговора ещё не определена.

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