Президент Ливана Жозеф Аун заявил в Баабде, что региональные и международные события, а также выборы в Израиле могли замедлить переговоры о прекращении войны между Израилем и Ливаном. При этом он подчеркнул, что переговорный процесс не останавливался, сообщает Anadolu Agency.

Аун сделал это заявление во время встречи со студентами факультета медиастудий Университета Святого Духа в Каслике в президентском дворце Баабда к востоку от Бейрута. По его словам, контакты с участием посла Ливана в Вашингтоне Нады Муаввад и администрации США продолжаются, чтобы продвигать переговорный процесс.

Цель переговоров

Президент отметил, что не видит третьего варианта между войной и переговорами. Он назвал целями Бейрута прекращение войны, вывод израильских войск, восстановление юга страны, возвращение пленных и перемещенных лиц, а также недопущение распространения боевых действий на всю территорию Ливана.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По словам Ауна, без переговоров израильские атаки могли бы распространиться на Бейрут и общественные объекты. В сообщении также отмечается, что Израиль продолжает контролировать районы на юге Ливана, несмотря на договоренности.

Договоренности при посредничестве США

Прямые переговоры между Ливаном и Израилем начались 14 апреля со встречи в Вашингтоне при посредничестве США. В ходе последующих раундов стороны обсуждали прекращение огня, вывод войск, границы, пленных и пропавших без вести.

26 июня Бейрут и Тель-Авив подписали в Вашингтоне при содействии США рамочную формулу о постепенном выводе израильских сил с ливанской территории и развертывании ливанской армии в районах, которые они покинут. Несмотря на это, израильские атаки на юге Ливана продолжались. По данным ливанских властей, с 2 марта в результате атак погибли не менее 4 386 человек, еще 12 413 получили ранения, более миллиона человек были перемещены.

Читай нас в