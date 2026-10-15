黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩在巴卜达表示，地区和国际事态，以及以色列的选举，可能放缓了有关结束以色列与黎巴嫩之间战争的谈判。同时，他强调谈判进程并未停止，阿纳多卢通讯社报道。

奥恩是在贝鲁特以东的巴卜达总统府会见卡斯利克圣灵大学媒体研究专业学生时发表上述声明的。他表示，黎巴嫩驻华盛顿大使娜达·穆阿瓦德与美国政府之间的接触仍在继续，以推动谈判进程。

谈判目标

总统表示，他认为战争与谈判之间没有第三种选择。他将贝鲁特的目标列为结束战争、以色列军队撤离、重建该国南部、让战俘和流离失所者返回，以及防止战事蔓延至黎巴嫩全境。

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奥恩称，如果没有谈判，以色列的袭击可能会蔓延至贝鲁特和公共设施。报道还指出，尽管达成了相关协议，以色列仍控制着黎巴嫩南部地区。

美国斡旋下的协议

黎巴嫩与以色列之间的直接谈判于4月14日在美国斡旋下于华盛顿举行的一次会晤中启动。在后续几轮谈判中，双方讨论了停火、军队撤离、边界、战俘和失踪人员问题。

6月26日，贝鲁特和特拉维夫在美国协助下于华盛顿签署了一项框架方案，内容涉及以色列部队逐步撤出黎巴嫩领土，以及在其撤离的地区部署黎巴嫩军队。尽管如此，以色列对黎巴嫩南部的袭击仍在继续。根据黎巴嫩当局的数据，自3月2日以来，袭击已造成至少4,386人死亡、另有12,413人受伤，超过100万人流离失所。

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