Prezydent Libanu Joseph Aun oświadczył w Baabdzie, że wydarzenia regionalne i międzynarodowe, a także wybory w Izraelu mogły spowolnić negocjacje dotyczące zakończenia wojny między Izraelem a Libanem. Jednocześnie podkreślił, że proces negocjacyjny nie został przerwany, informuje Anadolu Agency.

Aun złożył to oświadczenie podczas spotkania ze studentami medioznawstwa Uniwersytetu Ducha Świętego w Kasliku w pałacu prezydenckim w Baabdzie, na wschód od Bejrutu. Jak powiedział, trwają kontakty z udziałem ambasador Libanu w Waszyngtonie Nady Muawwad i administracji USA, aby posunąć naprzód proces negocjacyjny.

Cel negocjacji

Prezydent zaznaczył, że nie widzi trzeciej opcji między wojną a negocjacjami. Jako cele Bejrutu wskazał zakończenie wojny, wycofanie wojsk izraelskich, odbudowę południa kraju, powrót jeńców i osób przesiedlonych oraz niedopuszczenie do rozszerzenia działań zbrojnych na całe terytorium Libanu.

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Według Auna bez negocjacji izraelskie ataki mogłyby rozszerzyć się na Bejrut i obiekty publiczne. W informacji zaznaczono również, że Izrael nadal kontroluje obszary na południu Libanu mimo porozumień.

Porozumienia mediowane przez USA

Bezpośrednie negocjacje między Libanem a Izraelem rozpoczęły się 14 kwietnia od spotkania w Waszyngtonie przy mediacji USA. W kolejnych rundach strony omawiały zawieszenie broni, wycofanie wojsk, granice, jeńców i osoby zaginione.

26 czerwca Bejrut i Tel Awiw podpisały w Waszyngtonie, przy wsparciu USA, formułę ramową dotyczącą stopniowego wycofania sił izraelskich z terytorium Libanu oraz rozmieszczenia armii libańskiej na obszarach, które opuszczą. Mimo to izraelskie ataki na południu Libanu trwały. Według władz Libanu od 2 marca w wyniku ataków zginęło co najmniej 4 386 osób, kolejne 12 413 zostało rannych, a ponad milion osób zostało przesiedlonych.

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