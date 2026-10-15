在阿根廷圣伊西德罗市法院，检方和迭戈·马拉多纳家属代表就这名足球运动员死亡案所作的结案陈述已经结束。此案中受审的七名医疗人员的辩护方将于下周提出结案辩论，《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

家属的立场

马拉多纳的女儿达尔马和詹尼娜的律师费尔南多·布兰多呼吁判定七名被告中的六人有罪。他请求判处神经外科医生莱奥波尔多·卢克15年监禁、医疗协调员南希·福利尼12年监禁，以及精神科医生阿古斯蒂娜·科萨乔夫10年监禁。

马拉多纳的三名姐妹——丽塔、克劳迪娅和安娜——的代表要求对五名被告判处最高10年刑罚，但呼吁宣告心理学家卡洛斯·迪亚斯无罪。这一立场令出席庭审的达尔马和詹尼娜·马拉多纳感到意外。

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检方的要求

国家检察官上周请求判处卢克12年监禁、福利尼10年监禁、科萨乔夫8年监禁。根据控方的说法，此案涉及间接故意杀人：行为人意识到其作为或不作为可能导致死亡。

检方要求判处迪亚斯5年监禁。检察官要求以过失杀人罪判处医疗人员里卡多·阿尔米龙及其协调员马里亚诺·佩罗尼各4年监禁。各方均呼吁宣告医生佩德罗·迪·斯帕尼亚无罪。

对七名医护人员的审判自4月起一直在进行。案件涉及马拉多纳于2020年11月25日在布宜诺斯艾利斯以北的蒂格雷接受居家护理期间死亡，当时他刚接受脑血肿手术。他于60岁时因心肺骤停和急性肺水肿去世。医护人员否认对他们提出的指控，宣判日期尚未确定。

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