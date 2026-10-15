阿富汗1590万人面临严重粮食短缺——Dawn

阿富汗有1590万人面临严重粮食短缺，该国急性营养不良和饥饿水平已达到有记录以来的最高点。Dawn报道称，该消息援引了综合粮食安全阶段分类（IPC）的一份报告。

该国超过32%的人口处于急性粮食不安全第三阶段或更高阶段。其中，340万人正经历紧急级别的粮食不安全，即IPC分类中的第四阶段。

冬季局势恶化

从11月到4月这一冬季粮食短缺季节，局势可能进一步恶化。据预测，近1920万阿富汗居民可能处于急性粮食不安全第三阶段或更高阶段，其中500万人处于紧急级别。

报告将局势恶化归因于疾病暴发、不良的供水、环境卫生和个人卫生条件，以及获得营养不良治疗服务的机会大幅减少。尽管降雨和收成的改善支持了食品供应，但人道主义援助的削减正在削弱家庭应对危机的能力。

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根据IPC评估，从2027年1月至12月，404万名五岁以下儿童将需要接受急性营养不良治疗。世界粮食计划署和联合国粮食及农业组织呼吁紧急增加对粮食援助、紧急农业支持以及营养不良预防和治疗的资金支持。

人权限制

此外，联合国阿富汗援助团报告称，7月至9月期间，该国基本人权进一步受到限制。妇女和女孩受到的限制最为严重：女孩仍被禁止在六年级后接受正规教育。

该特派团记录了50多起与头巾有关的事件，主要发生在赫拉特和喀布尔。妇女在没有男性亲属陪同的情况下前往医疗机构和市场也受到阻碍。根据UNAMA的数据，该特派团记录了至少443起案件和97起由负责贞洁与道德事务的检查人员实施虐待的事件，原因是违反了涉及头巾、胡须、祈祷或听音乐等规定。

UNAMA还记录了22名男子和6名妇女因包括盗窃和通奸在内的指控而遭公开鞭打。8月，一项禁止所有示威活动的新警察法公布。

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