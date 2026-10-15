W Afganistanie 15,9 mln ludzi boryka się z ostrym niedoborem żywności, a poziom ostrego niedożywienia i głodu w kraju osiągnął najwyższy poziom w historii pomiarów. Poinformował o tym Dawn, powołując się na raport Zintegrowanej Klasyfikacji Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC).

Ponad 32% ludności kraju znajduje się na trzecim lub wyższym poziomie ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego. W szczególności 3,4 mln osób doświadcza kryzysowego poziomu braku bezpieczeństwa żywnościowego — czwartej fazy według klasyfikacji IPC.

Pogorszenie sytuacji zimą

W okresie od listopada do kwietnia, będącym zimowym sezonem niedoboru żywności, sytuacja może się pogorszyć. Według prognoz prawie 19,2 mln mieszkańców Afganistanu może znaleźć się na trzecim lub wyższym poziomie ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego, w tym 5 mln na poziomie kryzysowym.

W raporcie jako przyczyny pogorszenia wskazano ogniska chorób, niewłaściwe warunki zaopatrzenia w wodę, sanitacji i higieny, a także znaczne ograniczenie dostępu do usług leczenia niedożywienia. Choć poprawa opadów i zbiorów wsparła dostępność żywności, ograniczenie pomocy humanitarnej osłabia zdolność rodzin do radzenia sobie z kryzysem.

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Według oceny IPC od stycznia do grudnia 2027 roku leczenia ostrego niedożywienia będzie potrzebować 4,04 mln dzieci poniżej piątego roku życia. Światowy Program Żywnościowy oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa wezwały do pilnego zwiększenia finansowania pomocy żywnościowej, nadzwyczajnego wsparcia rolnictwa oraz profilaktyki i leczenia niedożywienia.

Ograniczenia praw człowieka

Oddzielnie Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie poinformowała o dalszym zawężaniu podstawowych praw człowieka w kraju od lipca do września. Największe ograniczenia dotykają kobiet i dziewcząt: dziewczętom nadal zakazuje się formalnej edukacji po szóstej klasie.

Misja odnotowała ponad 50 przypadków związanych z hidżabem, głównie w Heracie i Kabulu. Kobietom utrudniano również odwiedzanie placówek medycznych i targowisk bez towarzystwa męskiego krewnego. Według UNAMA misja udokumentowała co najmniej 443 przypadki oraz 97 incydentów złego traktowania przez inspektorów ds. prawości i moralności z powodu naruszeń dotyczących między innymi hidżabu, brody, modlitwy lub słuchania muzyki.

UNAMA udokumentowała także publiczne chłosty 22 mężczyzn i sześciu kobiet pod zarzutami obejmującymi kradzież i cudzołóstwo. W sierpniu opublikowano nową ustawę o policji, która zakazuje wszelkich demonstracji.

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