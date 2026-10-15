В Афганистане 15,9 млн человек сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, а уровень острого недоедания и голода в стране достиг самой высокой отметки за все время наблюдений. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на доклад Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC).

Более 32% населения страны находятся на третьем или более высоком уровне острой продовольственной небезопасности. В частности, 3,4 млн человек испытывают чрезвычайный уровень продовольственной небезопасности — четвертую фазу по классификации IPC.

Ухудшение ситуации зимой

В период с ноября по апрель, являющийся зимним сезоном дефицита продовольствия, ситуация может ухудшиться. По прогнозу, почти 19,2 млн жителей Афганистана могут оказаться на третьем или более высоком уровне острой продовольственной небезопасности, в том числе 5 млн — на чрезвычайном уровне.

Причинами ухудшения в докладе названы вспышки заболеваний, ненадлежащие условия водоснабжения, санитарии и гигиены, а также существенное сокращение доступа к услугам по лечению недоедания. Хотя улучшение осадков и урожая поддержало доступность продуктов, сокращение гуманитарной помощи ослабляет способность семей справляться с кризисом.

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По оценке IPC, с января по декабрь 2027 года лечение острого недоедания потребуется 4,04 млн детей в возрасте до пяти лет. Всемирная продовольственная программа и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН призвали срочно увеличить финансирование продовольственной помощи, экстренной поддержки сельского хозяйства, профилактики и лечения недоедания.

Ограничения прав человека

Отдельно Миссия ООН по содействию Афганистану сообщила о дальнейшем сужении основных прав человека в стране в июле—сентябре. Наибольшие ограничения затрагивают женщин и девочек: девочкам по-прежнему запрещено получать формальное образование после шестого класса.

Миссия зафиксировала более 50 случаев, связанных с хиджабом, преимущественно в Герате и Кабуле. Женщинам также препятствовали посещать медицинские учреждения и рынки без сопровождения родственника-мужчины. По данным UNAMA, миссия задокументировала не менее 443 случаев и 97 инцидентов жестокого обращения со стороны инспекторов по вопросам добропорядочности и морали из-за нарушений, в частности касающихся хиджаба, бороды, молитвы или прослушивания музыки.

UNAMA также задокументировала публичное бичевание 22 мужчин и шести женщин по обвинениям, среди которых кража и супружеская измена. В августе был опубликован новый закон о полиции, запрещающий все демонстрации.

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