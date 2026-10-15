W Argentynie, w sądzie w mieście San Isidro, zakończyły się mowy końcowe prokuratorów i przedstawicieli rodziny Diego Maradony w sprawie śmierci piłkarza. Obrona siedmiu pracowników medycznych, którzy stanęli przed sądem w tej sprawie, ma przedstawić swoje końcowe argumenty w przyszłym tygodniu, informuje Buenos Aires Times.

Stanowisko rodziny

Fernando Burlando, adwokat córek Maradony Dalmy i Gianniny, wezwał do uznania sześciu z siedmiu oskarżonych za winnych. Wniósł o wymierzenie 15 lat więzienia neurochirurgowi Leopoldo Luque, 12 lat koordynatorce medycznej Nancy Forlini oraz 10 lat psychiatrze Agustinie Cosachov.

Przedstawiciele trzech sióstr Maradony — Rity, Claudii i Any — wnioskowali o kary do 10 lat dla pięciu oskarżonych, ale wezwali do uniewinnienia psychologa Carlosa Díaza. Stanowisko to było zaskoczeniem dla Dalmy i Gianniny Maradony, które były obecne na rozprawie.

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Żądania prokuratury

Prokuratorzy państwowi w ubiegłym tygodniu wnioskowali o 12 lat pozbawienia wolności dla Luque, 10 lat dla Forlini i osiem lat dla Cosachov. Według oskarżenia chodzi o zabójstwo z zamiarem ewentualnym: osoba ma świadomość, że jej działania lub zaniechanie mogą doprowadzić do śmierci.

Wobec Díaza prokuratura wnosi o pięć lat więzienia. Dla pracownika medycznego Ricarda Almiróna i jego koordynatora Mariano Perroniego prokuratorzy wnioskują o po cztery lata więzienia pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Wszystkie strony wezwały do uniewinnienia lekarza Pedro Di Spagny.

Proces siedmiu medyków trwa od kwietnia. Dotyczy śmierci Maradony 25 listopada 2020 roku podczas opieki domowej w Tigre, na północ od Buenos Aires, po operacji krwiaka mózgu. Zmarł w wieku 60 lat w wyniku zatrzymania krążeniowo-oddechowego i ostrego obrzęku płuc. Medycy zaprzeczają stawianym im zarzutom, a data ogłoszenia wyroku nie została jeszcze wyznaczona.

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