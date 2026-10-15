В Болгарии задержали граждан Германии за поджог станции Starlink

В Болгарии правоохранительные органы задержали двух иностранных граждан в возрасте 20 и 21 года с немецкими паспортами, которых подозревают в совершении диверсии в ночь на 10 октября против инфраструктуры спутниковой связи Starlink. Они легально въехали на территорию страны через пункт пропуска «Кулата».

Правоохранители задержали фигурантов 12 октября после проведения оперативных мероприятий. Премьер-министр Болгарии Румен Радев подтвердил, что расследование диверсии ведется в тесном сотрудничестве со спецслужбами стран-партнеров, а Министерство внутренних дел ввело усиленные меры охраны аналогичных стратегических объектов по всей стране.

Источник: редактор болгарского издания «Капитал» Руслан Трад в Х.

Инцидент произошел в ночь на 10 октября 2026 года на закрытом технологическом объекте в горном массиве Плана недалеко от Софии. Злоумышленники в масках умышленно подожгли 11 из 17 расположенных там антенн Starlink.

Вечером 23 сентября в селе Воля-Кробовская в Мазовецком воеводстве произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink.

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