Саммит CICA принял Бакинскую декларацию — Euronews

В Баку, Азербайджан, участники седьмого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA) приняли Бакинскую декларацию, предусматривающую меры противодействия военно-политическим, экономическим и экологическим рискам. Государства-члены также единогласно согласились продлить председательство Азербайджана в CICA на 2026–2028 годы и приняли Лаос в организацию как нового полноправного члена, сообщает Euronews.

Диалог между государствами с разными позициями

В саммите приняли участие президент Израиля Ицхак Герцог, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, глава МИД Турции Хакан Фидан, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, министр иностранных дел Китая Ван И, а также представители Палестинской администрации и государств Центральной, Юго-Восточной и Южной Азии.

Во время выступления Герцога часть делегаций, в частности Турции, Ирана, Кувейта и Пакистана, покинула зал. В то же время эмир Катара, а также делегации ОАЭ и Бахрейна остались слушать израильского президента. Герцог заявил, что Израиль сосредоточен на практическом сотрудничестве и общих интересах.

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал к дипломатическому урегулированию между США и Ираном и подчеркнул необходимость сохранить беспрепятственное судоходство через Ормузский пролив и Красное море. Глава МИД Палестинской администрации Варсен Агбекян Шахин говорила о гуманитарном кризисе в Газе и призвала как можно скорее выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН №2803 для обеспечения постоянного прекращения огня.

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Коридоры, цифровая связь и искусственный интеллект

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать стратегию транспортной взаимосвязанности CICA, которая должна объединить ключевые маршруты Азии, в том числе инициативу «Один пояс, один путь», Средний коридор и Каспийский зеленый энергетический коридор. Он заявил, что экономическое сотрудничество способно снижать напряженность и укреплять доверие между государствами.

Президенты Азербайджана и Казахстана также официально открыли Транскаспийскую волоконно-оптическую кабельную линию, проложенную по дну Каспийского моря. Она должна усилить цифровую связь между Китаем, Центральной Азией и Европой через Черное море в рамках более широкого проекта Среднего коридора.

Отдельной темой стала безопасность искусственного интеллекта. По данным издания, Бакинская декларация впервые закрепила общий многосторонний подход CICA к балансу между экономическими возможностями и рисками безопасности, связанными с ИИ. Токаев предложил включить искусственный интеллект в одно из ключевых направлений работы организации, а президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за создание экспертной платформы для выработки этических стандартов.

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