Szczyt CICA przyjął Deklarację Bakijską — Euronews

W Baku w Azerbejdżanie uczestnicy siódmego szczytu Konferencji w sprawie Współdziałania i Środków Budowy Zaufania w Azji (CICA) przyjęli Deklarację Bakijską, która przewiduje działania przeciwko ryzykom wojskowo-politycznym, gospodarczym i środowiskowym. Państwa członkowskie jednogłośnie zgodziły się również przedłużyć przewodnictwo Azerbejdżanu w CICA na lata 2026–2028 oraz przyjęły Laos do organizacji jako nowego pełnoprawnego członka, informuje Euronews.

Dialog między państwami o różnych stanowiskach

W szczycie uczestniczyli prezydent Izraela Icchak Herzog, wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi, szef tureckiego MSZ Hakan Fidan, emir Kataru szejk Tamim bin Hamad Al Thani, minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi, a także przedstawiciele Administracji Palestyńskiej oraz państw Azji Centralnej, Południowo-Wschodniej i Południowej.

Podczas wystąpienia Herzoga część delegacji, w tym Turcji, Iranu, Kuwejtu i Pakistanu, opuściła salę. Jednocześnie emir Kataru oraz delegacje ZEA i Bahrajnu pozostali, aby wysłuchać izraelskiego prezydenta. Herzog oświadczył, że Izrael koncentruje się na praktycznej współpracy i wspólnych interesach.

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi wezwał do dyplomatycznego uregulowania kwestii między USA a Iranem i podkreślił konieczność zachowania niezakłóconej żeglugi przez Cieśninę Ormuz i Morze Czerwone. Szefowa MSZ Administracji Palestyńskiej Warsen Aghabekian Szahin mówiła o kryzysie humanitarnym w Gazie i wezwała do jak najszybszego wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2803, aby zapewnić trwałe zawieszenie broni.

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Korytarze, łączność cyfrowa i sztuczna inteligencja

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew zaproponował opracowanie strategii łączności transportowej CICA, która ma połączyć kluczowe trasy w Azji, w tym inicjatywę „Jeden Pas, Jeden Szlak”, Korytarz Środkowy oraz Kaspijski Zielony Korytarz Energetyczny. Oświadczył, że współpraca gospodarcza może zmniejszać napięcia i wzmacniać zaufanie między państwami.

Prezydenci Azerbejdżanu i Kazachstanu oficjalnie otworzyli także transkaspijską linię światłowodową ułożoną na dnie Morza Kaspijskiego. Ma ona wzmocnić łączność cyfrową między Chinami, Azją Centralną i Europą przez Morze Czarne w ramach szerszego projektu Korytarza Środkowego.

Osobnym tematem było bezpieczeństwo sztucznej inteligencji. Według publikacji Deklaracja Bakijska po raz pierwszy ustanowiła wspólne wielostronne podejście CICA do równoważenia możliwości gospodarczych i zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z AI. Tokajew zaproponował włączenie sztucznej inteligencji do jednego z kluczowych obszarów pracy organizacji, a prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew opowiedział się za utworzeniem platformy eksperckiej do wypracowania standardów etycznych.

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