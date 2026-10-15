CICA峰会通过《巴库宣言》——Euronews

在阿塞拜疆巴库，亚洲相互协作与信任措施会议（CICA）第七次峰会的与会者通过了《巴库宣言》，该宣言规定了应对军事政治、经济和环境风险的措施。成员国还一致同意将阿塞拜疆在CICA的主席国任期延长至2026—2028年，并接纳老挝成为该组织新的正式成员，Euronews报道。

立场不同国家之间的对话

出席峰会的有以色列总统艾萨克·赫尔佐格、伊朗副外长卡泽姆·加里巴巴迪、土耳其外长哈坎·菲丹、卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼、中国外交部长王毅，以及巴勒斯坦民族权力机构和中亚、东南亚及南亚国家的代表。

在赫尔佐格发表讲话期间，部分代表团离开会场，其中包括土耳其、伊朗、科威特和巴基斯坦代表团。与此同时，卡塔尔埃米尔以及阿联酋和巴林代表团留下来聆听以色列总统讲话。赫尔佐格表示，以色列专注于务实合作和共同利益。

中国外交部长王毅呼吁通过外交途径解决美国与伊朗之间的问题，并强调有必要保障霍尔木兹海峡和红海的航行畅通。巴勒斯坦民族权力机构外交部长瓦尔森·阿格贝基安·沙欣谈及加沙的人道主义危机，并呼吁尽快落实联合国安理会第2803号决议，以确保实现永久停火。

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走廊、数字互联互通与人工智能

哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫提议制定CICA交通互联互通战略，以连接亚洲关键路线，包括“一带一路”倡议、中间走廊和里海绿色能源走廊。他表示，经济合作能够缓解紧张局势并加强国家间的信任。

阿塞拜疆和哈萨克斯坦总统还正式启用了铺设在里海海底的跨里海光纤电缆线路。作为更广泛的中间走廊项目的一部分，该线路将通过黑海加强中国、中亚和欧洲之间的数字连接。

人工智能安全成为另一项议题。据该媒体报道，《巴库宣言》首次确立了CICA在平衡与人工智能相关的经济机遇和安全风险方面的共同多边方针。托卡耶夫提议将人工智能纳入该组织的重点工作领域之一，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫则主张建立专家平台，以制定伦理标准。

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