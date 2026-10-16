Видео: Во Франции 19 человек получили травмы в результате столкновения автобуса с поездом недалеко от Ла-Манша

В пятницу, 16 октября 2026 года, на французской стороне туннеля под Ла-Маншем столкнулись автобус и поезд. В результате аварии пострадали 19 человек.

Столкновение между микроавтобусом и грузовым поездом произошло в четверг вечером.

В микроавтобусе находились 19 человек, включая водителя. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

На место происшествия срочно направили машины скорой помощи, пожарных, полицию и вертолёт.

Грузовой поезд стоял возле въезда в туннель под Ла-Маншем. В микроавтобусе находились водители грузовиков, которые готовились сесть на поезд Le Shuttle на погрузочной платформе «Евротуннеля».

Водители были разных национальностей, все — мужчины.

Представители властей добавили, что это первый случай, когда авария «такого типа» произошла на грузовой платформе «Евротуннеля».

Власти не предоставили сразу более подробной информации об обстоятельствах аварии.

Тоннель под Ла-Маншем: в результате столкновения автобуса и поезда пострадали по меньшей мере 19 человек https://t.co/ioaua97xLG — BFM (@BFMTV) 15 октября 2026

На фото с места происшествия, опубликованном во французских СМИ, виден сильно поврежденный микроавтобус, вокруг которого собрались полицейские и медики.

Железнодорожный оператор сообщил: «Этот инцидент не касается и не влияет на поезда «Евростар», курсирующие в Лондон и из него. Все поезда «Евростар» будут курсировать по расписанию».

Также отмечалось, что столкновение «произошло в нескольких километрах от Ла-Маншского туннеля».

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