Сіра Мартінес, донька головного тренера французького «Парі Сен-Жермен» Луїса Енріке, стала учасницею смертельної ДТП в Іспанії. Автомобіль, у якому вона перебувала пасажиркою, зіткнувся з мотоциклом. Мотоцикліст загинув, а сама Сіра, за попередньою інформацією, не постраждала.

Аварія сталася в четвер, 8 жовтня, на трасі N-332 неподалік іспанського міста Оліва. У машині перебувала Сіра Мартінес, однак за кермом була інша людина. Після зіткнення на місце викликали екстрені служби. Медики прибули, але врятувати мотоцикліста не вдалося — він помер ще до їхнього приїзду.

Водія автомобіля перевірили на алкоголь і наркотики. Обидва тести дали негативний результат. Наразі правоохоронці з’ясовують, як саме сталася аварія та що призвело до зіткнення. За наявною інформацією, Сіра не отримала травм. Інших подробиць про її стан після ДТП наразі не повідомляють.

Що відомо про доньку Луїса Енріке

Сіра Мартінес — донька Луїса Енріке, який очолює французький футбольний клуб «Парі Сен-Жермен», та його дружини Елени Кульєль. У родині також є син Пачо. Сіра займається кінним спортом і бере участь у змаганнях із кінного триборства. Це дисципліна, яка поєднує виїздку, крос і подолання перешкод. Вона розвиває спортивну кар’єру поза футболом, з яким пов’язана професійна діяльність її батька.

Родина Луїса Енріке пережила важку втрату у 2019 році. Тоді померла молодша донька тренера Шана. Дівчинці було дев’ять років, вона боролася з остеосаркомою — рідкісною злоякісною пухлиною кісток. У 2023 році Луїс Енріке та його дружина заснували фонд на честь доньки. Організація допомагає дітям із серйозними захворюваннями та підтримує їхні родини.

Наразі основна увага правоохоронців зосереджена на встановленні всіх обставин смертельної аварії біля Оліви. Розслідування має з’ясувати причини зіткнення та роль кожного з його учасників. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

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