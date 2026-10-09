Дочь Луиса Энрике попала в ДТП, в котором погиб мотоциклист

Сира Мартинес, дочь главного тренера французского «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике, попала в смертельное ДТП в Испании. Автомобиль, в котором она ехала в качестве пассажира, столкнулся с мотоциклом. Мотоциклист погиб, а сама Сира, по предварительной информации, не пострадала.

Авария произошла в четверг, 8 октября, на трассе N-332 недалеко от испанского города Олива. В машине находилась Сира Мартинес, однако за рулем был другой человек. После столкновения на место вызвали экстренные службы. Медики прибыли, но спасти мотоциклиста не удалось — он скончался ещё до их приезда.

Водителя автомобиля проверили на алкоголь и наркотики. Оба теста дали отрицательный результат. В настоящее время правоохранители выясняют, как именно произошла авария и что привело к столкновению. По имеющейся информации, Сира не получила травм. Других подробностей о её состоянии после ДТП пока не сообщается.

Что известно о дочери Луиса Энрике

Сира Мартинес — дочь Луиса Энрике, возглавляющего французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», и его жены Елены Кульель. В семье также есть сын Пачо. Сира занимается конным спортом и участвует в соревнованиях по конному троеборью. Это дисциплина, сочетающая выездку, кросс и преодоление препятствий. Она развивает спортивную карьеру вне футбола, с которым связана профессиональная деятельность её отца.

Семья Луиса Энрике пережила тяжелую утрату в 2019 году. Тогда умерла младшая дочь тренера Шана. Девочке было девять лет, она боролась с остеосаркомой — редкой злокачественной опухолью костей. В 2023 году Луис Энрике и его жена основали фонд в честь дочери. Организация помогает детям с серьезными заболеваниями и поддерживает их семьи.

В настоящее время основное внимание правоохранительных органов сосредоточено на установлении всех обстоятельств смертельной аварии возле Оливы. Расследование должно выяснить причины столкновения и роль каждого из его участников. Об этом сообщает испанское издание Marca.

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