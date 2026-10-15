США депортировали более 16 тысяч человек в третьи страны — Al Jazeera

С января 2025 года по август 2026 года США осуществили более 16 тысяч депортаций людей в третьи страны — государства, с которыми они могут не иметь культурных или правовых связей. Данные Министерства внутренней безопасности США были предоставлены проекту Deportation Data Project, базирующемуся в Калифорнийском университете в Беркли и Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, и проанализированы Al Jazeera.

Издание отмечает, что официальная статистика, вероятно, не отражает полного количества таких случаев. По подсчетам организаций Refugees International и Human Rights First, которые опирались на сообщения СМИ и информацию адвокатов, принудительной депортации в третьи страны могли подвергнуться более 25 тысяч человек.

Соглашения с другими государствами

После прихода президента Дональда Трампа к власти в январе 2025 года американские иммиграционные органы существенно активизировали задержания и депортации. Администрация США договаривается со все большим количеством стран о приеме граждан третьих государств, которых Вашингтон стремится выдворить.

Некоторые страны, в частности Сальвадор и Эсватини, согласились содержать депортированных в тюрьмах. Другие государства принимают их временно в рамках соглашений о сотрудничестве в сфере убежища, позволяющих людям подавать заявления о предоставлении убежища в третьей стране.

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Либерия согласилась принять до 1 200 депортированных. Администрация Трампа ранее заявляла о продлении срока действия определенных виз для либерийцев с 12 до 36 месяцев, а также обязалась предоставить 124 млн долларов на медицинские услуги в стране. Камерун, который в декабре 2025 года согласился принимать из США граждан третьих стран, должен получить 30 млн долларов на работу ООН с беженцами и 400 млн долларов на систему здравоохранения в последующие годы.

Критика правозащитников

Правозащитные организации, в частности Amnesty International, Human Rights Watch, Refugees International и Human Rights First, а также эксперты ООН критикуют практику депортаций в третьи страны. Они указывают, что часть людей могут отправлять в государства, где они не знают языка, не имеют документов и не понимают местных условий.

Критики также утверждают, что отдельные принимающие страны имеют проблемы с соблюдением прав человека или настолько опасны, что правительство США не рекомендует своим гражданам их посещать. Эксперты ООН заявили, что эта практика вызывает «каскад нарушений прав человека» во всем мире. Некоторые американские суды пришли к выводу, что такие депортации незаконны, однако Верховный суд США позволил продолжать их, в том числе решением в сентябре.

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