США депортували понад 16 тисяч людей до третіх країн — Al Jazeera

США від січня 2025 року до серпня 2026-го здійснили понад 16 тисяч депортацій людей до третіх країн — держав, з якими вони можуть не мати культурних або правових зв’язків. Дані Міністерства внутрішньої безпеки США були надані проєкту Deportation Data Project, що базується в Каліфорнійських університетах Берклі та Лос-Анджелесі, і проаналізовані Al Jazeera.

Видання зазначає, що офіційна статистика, ймовірно, не відображає повної кількості таких випадків. За підрахунками організацій Refugees International та Human Rights First, які спиралися на повідомлення медіа й інформацію адвокатів, примусовій депортації до третіх країн могли піддати понад 25 тисяч людей.

Угоди з іншими державами

Після приходу президента Дональда Трампа до влади у січні 2025 року американські імміграційні органи істотно активізували затримання й депортації. Адміністрація США домовляється з дедалі більшою кількістю країн про прийом громадян третіх держав, яких Вашингтон прагне видворити.

Деякі країни, зокрема Сальвадор та Есватіні, погодилися утримувати депортованих у в’язницях. Інші держави приймають їх тимчасово в межах угод про співпрацю у сфері притулку, які дають змогу людям подавати заяви про надання притулку в третій країні.

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Ліберія погодилася прийняти до 1 200 депортованих. Адміністрація Трампа раніше заявляла про продовження строку дії певних віз для ліберійців із 12 до 36 місяців, а також зобов’язалася надати 124 млн доларів на медичні послуги в країні. Камерун, який у грудні 2025 року погодився приймати громадян третіх країн зі США, має отримати 30 млн доларів на роботу ООН із біженцями та 400 млн доларів на систему охорони здоров’я протягом наступних років.

Критика правозахисників

Правозахисні організації, зокрема Amnesty International, Human Rights Watch, Refugees International і Human Rights First, а також експерти ООН критикують практику депортацій до третіх країн. Вони вказують, що частину людей можуть відправляти до держав, де ті не знають мови, не мають документів і не розуміють місцевих умов.

Критики також стверджують, що окремі країни-приймачі мають проблеми з дотриманням прав людини або є настільки небезпечними, що уряд США не рекомендує своїм громадянам їх відвідувати. Експерти ООН заявили, що ця практика спричиняє «каскад порушень прав людини» у світі. Деякі американські суди дійшли висновку, що такі депортації є незаконними, однак Верховний суд США дозволив продовжувати їх, зокрема рішенням у вересні.

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