美国将逾1.6万人驱逐至第三国——半岛电视台

从2025年1月至2026年8月，美国将超过1.6万人驱逐至第三国——这些国家可能与他们不存在文化或法律联系。美国国土安全部的数据被提供给设在加州大学伯克利分校和加州大学洛杉矶分校的 Deportation Data Project 项目，并由半岛电视台分析。

该媒体指出，官方统计数据可能未能反映此类案件的全部数量。根据 Refugees International 和 Human Rights First 的估算——这些估算依据媒体报道和律师提供的信息——可能有超过2.5万人遭到强制驱逐至第三国。

与其他国家的协议

唐纳德·特朗普总统于2025年1月上台后，美国移民当局显著加强了拘留和驱逐行动。美国政府正与越来越多国家达成协议，由这些国家接收华盛顿试图驱逐的第三国公民。

包括萨尔瓦多和斯威士兰在内的一些国家已同意将被驱逐者关押在监狱中。其他国家则根据庇护合作协议暂时接收他们，这些协议允许人们在第三国申请庇护。

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利比里亚同意接收最多1,200名被驱逐者。特朗普政府此前表示，将把利比里亚人某些签证的有效期从12个月延长至36个月，并承诺为该国医疗服务提供1.24亿美元。喀麦隆于2025年12月同意接收来自美国的第三国公民，未来几年将获得3,000万美元用于联合国的难民工作，以及4亿美元用于医疗卫生系统。

人权倡导者的批评

包括国际特赦组织、人权观察、Refugees International 和 Human Rights First 在内的人权组织，以及联合国专家，都批评将人员驱逐至第三国的做法。他们指出，一些人可能被送往语言不通、没有证件且不了解当地情况的国家。

批评者还称，一些接收国在人权保障方面存在问题，或危险到美国政府建议本国公民不要前往。联合国专家表示，这种做法在全球造成了“连锁性的人权侵犯”。一些美国法院认定此类驱逐违法，但美国最高法院允许其继续进行，其中包括9月作出的一项裁决。

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