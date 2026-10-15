USA deportowały ponad 16 tys. osób do państw trzecich — Al Jazeera

Od stycznia 2025 roku do sierpnia 2026 roku USA przeprowadziły ponad 16 tys. deportacji ludzi do państw trzecich — krajów, z którymi mogą oni nie mieć więzi kulturowych ani prawnych. Dane Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA zostały przekazane projektowi Deportation Data Project, działającemu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, oraz przeanalizowane przez Al Jazeera.

Redakcja zaznacza, że oficjalne statystyki prawdopodobnie nie odzwierciedlają pełnej liczby takich przypadków. Według szacunków organizacji Refugees International i Human Rights First, opartych na doniesieniach mediów i informacjach od prawników, przymusowej deportacji do państw trzecich mogło zostać poddanych ponad 25 tys. osób.

Umowy z innymi państwami

Po objęciu władzy przez prezydenta Donalda Trumpa w styczniu 2025 roku amerykańskie organy imigracyjne znacznie zintensyfikowały zatrzymania i deportacje. Administracja USA zawiera porozumienia z coraz większą liczbą państw w sprawie przyjmowania obywateli państw trzecich, których Waszyngton chce wydalić.

Niektóre kraje, w tym Salwador i Eswatini, zgodziły się przetrzymywać deportowanych w więzieniach. Inne państwa przyjmują ich tymczasowo w ramach porozumień o współpracy w dziedzinie azylu, które umożliwiają ludziom składanie wniosków o azyl w państwie trzecim.

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Liberia zgodziła się przyjąć do 1 200 deportowanych. Administracja Trumpa wcześniej oświadczyła, że przedłuży okres ważności niektórych wiz dla Liberyjczyków z 12 do 36 miesięcy, a także zobowiązała się przekazać 124 mln dolarów na usługi medyczne w kraju. Kamerun, który w grudniu 2025 roku zgodził się przyjmować ze Stanów Zjednoczonych obywateli państw trzecich, ma otrzymać 30 mln dolarów na działalność ONZ na rzecz uchodźców oraz 400 mln dolarów na system opieki zdrowotnej w kolejnych latach.

Krytyka obrońców praw człowieka

Organizacje praw człowieka, w tym Amnesty International, Human Rights Watch, Refugees International i Human Rights First, a także eksperci ONZ, krytykują praktykę deportacji do państw trzecich. Wskazują, że część osób może być wysyłana do krajów, w których nie znają języka, nie mają dokumentów i nie rozumieją lokalnych warunków.

Krytycy twierdzą również, że niektóre kraje przyjmujące mają problemy z przestrzeganiem praw człowieka albo są tak niebezpieczne, że rząd USA odradza swoim obywatelom ich odwiedzanie. Eksperci ONZ oświadczyli, że praktyka ta powoduje na świecie „kaskadę naruszeń praw człowieka”. Niektóre amerykańskie sądy uznały, że takie deportacje są niezgodne z prawem, jednak Sąd Najwyższy USA zezwolił na ich kontynuowanie, w tym orzeczeniem wydanym we wrześniu.

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