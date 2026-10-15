Комиссия по ценным бумагам и биржам Пакистана (SECP) одобрила создание Подразделения корпоративной разведки. Оно будет выявлять зарегистрированные компании, подозреваемые в организации финансовых пирамид или схем Понци, а также в привлечении депозитов или предоставлении займов без лицензии.

Подразделение также сосредоточится на компаниях, которые могут действовать за пределами утвержденных целей своей деятельности.

Мониторинг открытых источников

Новая структура будет отслеживать общедоступную информацию, в том числе новостные сообщения, социальные сети и цифровую рекламу. Ее задачей будет выявление возможных нарушений еще до поступления жалоб, сообщает Dawn.

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Проверенная информация будет передаваться в соответствующие департаменты SECP для проверки или принятия принудительных мер. При необходимости ею также могут делиться с FIA, NCCIA, Государственным банком Пакистана и NAB.

Раннее выявление рисков

В SECP ожидают, что подразделение усилит возможности раннего предупреждения, будет способствовать своевременному регуляторному вмешательству и поможет предотвратить дальнейшие потери инвесторов. Оно будет отслеживать повторяющиеся закономерности и объединять информацию из нескольких открытых источников, чтобы направлять внимание комиссии на новые риски.

Председатель SECP доктор Кабир заявил, что Подразделение корпоративной разведки усилит риск-ориентированный надзор комиссии, преобразуя информацию из открытых источников в проверенные данные для регуляторных действий. Оно создается в соответствии со статьей 20 Закона о SECP 1997 года в составе секретариата председателя комиссии.

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