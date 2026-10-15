巴基斯坦证券交易委员会（SECP）批准设立企业情报部门。该部门将识别涉嫌组织金融金字塔骗局或庞氏骗局，以及未经许可吸收存款或提供贷款的已注册公司。

该部门还将重点关注可能在其获批经营宗旨之外开展活动的公司。

监测公开来源

这一新机构将追踪公开可获得的信息，包括新闻报道、社交媒体和数字广告。其任务是在收到投诉之前识别可能存在的违规行为，《黎明报》报道。

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经核实的信息将被转交给SECP相关部门进行审查或采取执法措施。如有必要，这些信息也可能与FIA、NCCIA、巴基斯坦国家银行和NAB共享。

早期风险识别

SECP预计，该部门将加强早期预警能力，促进及时的监管干预，并有助于防止投资者遭受进一步损失。该部门将追踪反复出现的模式，并整合多个公开来源的信息，以引导委员会关注新出现的风险。

SECP主席卡比尔博士表示，企业情报部门将通过把公开来源的信息转化为用于监管行动的经核实数据，加强委员会以风险为导向的监管。该部门依据1997年SECP法案第20条设立，隶属委员会主席秘书处。

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