Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Pakistanu (SECP) zatwierdziła utworzenie Jednostki Wywiadu Korporacyjnego. Będzie ona identyfikować zarejestrowane spółki podejrzewane o organizowanie piramid finansowych lub schematów Ponziego, a także o przyjmowanie depozytów lub udzielanie pożyczek bez licencji.

Jednostka skoncentruje się również na spółkach, które mogą działać poza zatwierdzonymi celami swojej działalności.

Monitorowanie otwartych źródeł

Nowa struktura będzie śledzić publicznie dostępne informacje, w tym doniesienia medialne, media społecznościowe i reklamę cyfrową. Jej zadaniem będzie wykrywanie możliwych naruszeń jeszcze przed wpłynięciem skarg, informuje Dawn.

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Zweryfikowane informacje będą przekazywane do odpowiednich departamentów SECP w celu sprawdzenia lub podjęcia działań egzekucyjnych. W razie potrzeby mogą być także udostępniane FIA, NCCIA, Państwowemu Bankowi Pakistanu oraz NAB.

Wczesne wykrywanie ryzyka

W SECP oczekują, że jednostka wzmocni możliwości wczesnego ostrzegania, ułatwi terminową interwencję regulacyjną i pomoże zapobiegać dalszym stratom inwestorów. Będzie śledzić powtarzające się wzorce i łączyć informacje z kilku otwartych źródeł, aby kierować uwagę komisji na pojawiające się ryzyka.

Przewodniczący SECP dr Kabir oświadczył, że Jednostka Wywiadu Korporacyjnego wzmocni oparty na ryzyku nadzór komisji, przekształcając informacje z otwartych źródeł w zweryfikowane dane na potrzeby działań regulacyjnych. Jest tworzona zgodnie z art. 20 ustawy o SECP z 1997 roku w ramach sekretariatu przewodniczącego komisji.

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