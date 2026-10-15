В Стамбуле, Турция, 14-летний мальчик погиб после поражения электрическим током во время сильного ливня. По данным Al Jazeera, камера наблюдения в районе Балат округа Фатих зафиксировала, как подросток шел через лужи возле въезда на парковку, после чего упал. Его доставили в больницу без сознания, однако спасти мальчика не удалось. Управление губернатора Стамбула начало расследование обстоятельств его гибели.

Подтопления и обрушения дорог

Ливень начался во вторник вечером после предупреждений турецкой метеослужбы. Вода затопила дороги, подземные переходы, жилые дома, магазины и подвалы в нескольких районах города, в том числе в Эсенюрте и Султангази. Части дорог обрушились в округах Эюпсултан и Газиосманпаша.

Экстренные службы получили более 2,5 тысячи сообщений, связанных с непогодой. Власти зафиксировали 1277 подтоплений и 15 оползней, а 47 человек оказались заблокированы из-за последствий стихии. От непогоды пострадали более 800 домов, 280 предприятий и 76 транспортных средств.

Ограничения из-за непогоды

Вода также попала в две больницы и через потолок станции метро Haciosman. В Султангази в начальной школе обрушилась подпорная стена, когда ученики находились в классах; сообщений о пострадавших среди детей не было.

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Губернатор Стамбула Давут Гюль призвал жителей не выходить из дома без крайней необходимости. Он посоветовал жителям квартир в подвальных помещениях провести ночь на верхних этажах и не приближаться к руслам ручьев, подземным переходам и другим зонам, подверженным подтоплению.

В городе приостановили занятия, а движение мотоциклов запретили с 21:00 среды до особого распоряжения. Для ликвидации последствий привлекли около 8 тысяч работников и 2 тысячи автомобилей и строительной техники.

Больше всего осадков выпало в районе Омерли округа Бейкоз в азиатской части Стамбула — почти 194 мм. Исполняющий обязанности мэра города Нури Аслан заявил, что в отдельных частях мегаполиса за 12 часов выпало почти 100 мм осадков.

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