Японский фондовый индекс Nikkei 225 в Токио 15 октября упал более чем на 5% на фоне глобальной распродажи технологических акций. Около 13:00 индекс опускался до 64 092,74 пункта, что означало снижение на 5,39% за день.

Падение технологических компаний

Среди технологических компаний акции Advantest к полудню подешевели более чем на 15%, Tokyo Electron — примерно на 8%. Котировки SoftBank Group снизились более чем на 10%, а Kioxia — более чем на 11%.

Как сообщает The Japan Times, распродажа началась в США после публикации данных об инфляции, превысившей ожидания рынка. Индекс S&P 500 в среду снизился на 1,11%, а Nasdaq Composite — на 1,88%. Индекс Philadelphia Semiconductor, отслеживающий динамику 30 акций компаний полупроводникового сектора, упал на 4,3%: Nvidia потеряла 3%, Oracle — около 9%.

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Инфляция и азиатские рынки

В США сообщили, что инфляция в сентябре составила 3,7%. После этого трейдеры на короткое время оценивали вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой в октябре в 50%, однако позднее этот показатель снизился до 27%. Заседание ФРС запланировано на 27–28 октября.

Негативная динамика распространилась и на Южную Корею: индекс Kospi снижался примерно на 8%, акции Samsung Electronics потеряли почти 10%, а SK Hynix — около 11%. На настроения инвесторов также давили высокие цены на нефть: Brent оставалась выше $100 за баррель.

На фоне ухода от риска доходность 10-летних японских государственных облигаций снизилась до 2,93% — минимума примерно за месяц. Иена, которая накануне торговалась вблизи ¥159 за доллар, опустилась ниже отметки ¥158 за доллар. Nikkei 225 находится более чем на 10% ниже июньского исторического максимума в 72 831,73 пункта, но все еще примерно на 35% выше, чем год назад.

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