Japoński Nikkei 225 spadł o ponad 5% — The Japan Times

Japoński indeks giełdowy Nikkei 225 w Tokio spadł 15 października o ponad 5% w związku z globalną wyprzedażą akcji spółek technologicznych. Około godziny 13:00 indeks zniżkował do 64 092,74 punktu, co oznaczało spadek o 5,39% w ciągu dnia.

Spadki spółek technologicznych

Wśród spółek technologicznych akcje Advantest do południa potaniały o ponad 15%, a Tokyo Electron — o około 8%. Notowania SoftBank Group spadły o ponad 10%, a Kioxia — o ponad 11%.

Jak informuje The Japan Times, wyprzedaż rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych po publikacji danych o inflacji, która przekroczyła oczekiwania rynku. Indeks S&P 500 spadł w środę o 1,11%, a Nasdaq Composite — o 1,88%. Indeks Philadelphia Semiconductor, który śledzi notowania 30 akcji spółek z sektora półprzewodników, spadł o 4,3%: Nvidia straciła 3%, a Oracle — około 9%.

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Inflacja i rynki azjatyckie

W Stanach Zjednoczonych poinformowano, że inflacja we wrześniu wyniosła 3,7%. Po tym inwestorzy przez krótki czas oceniali prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Rezerwę Federalną w październiku na 50%, jednak później wskaźnik ten spadł do 27%. Posiedzenie Fed zaplanowano na 27–28 października.

Negatywna tendencja rozprzestrzeniła się także na Koreę Południową: indeks Kospi spadał o około 8%, akcje Samsung Electronics straciły niemal 10%, a SK Hynix — około 11%. Na nastroje inwestorów wpływały również wysokie ceny ropy: Brent utrzymywała się powyżej 100 dolarów za baryłkę.

Wobec unikania ryzyka rentowność 10-letnich japońskich obligacji rządowych spadła do 2,93%, najniższego poziomu od około miesiąca. Jen, który poprzedniego dnia był notowany w pobliżu 159 jenów za dolara, spadł poniżej poziomu 158 jenów za dolara. Nikkei 225 znajduje się ponad 10% poniżej czerwcowego rekordowego poziomu 72 831,73 punktu, ale nadal jest o około 35% wyżej niż rok temu.

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