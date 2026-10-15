日本日经225指数下跌逾5%——《日本时报》

10月15日，在全球科技股抛售潮的背景下，东京的日本日经225股票指数下跌逾5%。约在13:00，该指数跌至64,092.74点，意味着当日下跌5.39%。

科技公司下跌

在科技公司中，截至中午，爱德万测试（Advantest）股价下跌逾15%，东京电子（Tokyo Electron）下跌约8%。软银集团（SoftBank Group）股价下跌逾10%，铠侠（Kioxia）下跌逾11%。

据《日本时报》报道，抛售始于美国，此前公布的通胀数据高于市场预期。标普500指数周三下跌1.11%，纳斯达克综合指数下跌1.88%。追踪30家半导体行业公司股票表现的费城半导体指数下跌4.3%：英伟达（Nvidia）下跌3%，甲骨文（Oracle）下跌约9%。

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通胀与亚洲市场

美国公布，9月份通胀率为3.7%。此后，交易员一度将美联储10月加息的可能性评估为50%，但这一数值随后降至27%。美联储会议定于10月27日至28日举行。

负面走势也蔓延至韩国：韩国综合股价指数（Kospi）下跌约8%，三星电子（Samsung Electronics）股价下跌近10%，SK海力士（SK Hynix）下跌约11%。高油价也令投资者情绪承压：布伦特原油价格维持在每桶100美元以上。

在避险情绪下，10年期日本国债收益率降至2.93%，为约一个月以来的最低水平。日元前一天在接近每美元159日元的水平交易，随后跌破每美元158日元。日经225指数较6月创下的72,831.73点历史高位低逾10%，但仍比一年前高约35%。

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