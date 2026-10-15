在2025/26财年，南非警方生成的DNA档案中，只有1.5%在法律规定的30日期限内完成。法医遗传检测系统已积压近25万份逾期的刑侦材料，Daily Maverick报道称。

围绕期限的争议

阿科纳·恩德莱拉向议会提交了国家DNA监督与伦理委员会的数据。与此同时，南非警察局使用90天这一不同的目标指标来评估DNA档案处理情况，从而呈现出更为积极的图景。

议会委员会主席伊恩·卡梅伦于10月14日批评了这一做法，强调它与法律规定的30日期限相矛盾，并歪曲了对积压规模的评估。委员会要求提供更详细的数据、解释未登记材料和存放样本的情况，并提出一项减少延误的具体计划。

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委员会成员还质疑，为何近16.6万份DNA参考样本仍留在安全存储设施中。卡梅伦表示，对犯罪现场样本的分析延误可能危及调查和刑事诉讼，因为在缺乏法医专家结论的情况下，案件可能被延期或撤出审理。

暴力案件与调查人员的工作负荷

该委员会还报告称，在过去一年中，7182起性别暴力和杀害女性案件被确定为优先移交法院的案件。相比之下，2022/23年度此类案件有20,492起。南非国家检察署向委员会保证，这一减少并未对相关诉讼的及时审理产生负面影响，因为优先案件数量仍超过检察机关的请求数量。

在审议预算报告时还指出，南非警察局在上一财年花完了全部预算，但仅完成了略高于一半的目标指标。审计员10月2日向议会报告了侦探的工作负荷：在3294名调查人员中，1227人的经验不超过五年，个别工作人员负责600至800起案件。

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