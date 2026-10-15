W RPA tylko 1,5% profili DNA utworzonych przez policję w roku finansowym 2025/26 ukończono w przewidzianym prawem terminie 30 dni. System badań genetyki sądowej zgromadził prawie ćwierć miliona zaległych materiałów kryminalistycznych, informuje Daily Maverick.

Spór o terminy

Dane Krajowej Rady Nadzoru i Etyki DNA przedstawiła parlamentowi Akona Ndlela. Jednocześnie South African Police Service stosuje inny cel — 90 dni — do oceny przetwarzania profili DNA, co tworzy bardziej pozytywny obraz.

Przewodniczący komisji parlamentarnej Ian Cameron 14 października skrytykował to podejście, podkreślając, że jest ono sprzeczne z ustawowo ustalonym 30-dniowym terminem i zniekształca ocenę skali zaległości. Komisja zażądała bardziej szczegółowych danych, wyjaśnień dotyczących niezarejestrowanych materiałów i próbek przechowywanych w magazynie, a także konkretnego planu ograniczenia opóźnień.

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Członkowie komisji zapytali również, dlaczego prawie 166 tys. referencyjnych próbek DNA pozostaje w zabezpieczonym magazynie. Cameron oświadczył, że opóźnienia w analizie próbek z miejsc przestępstw mogą zagrozić śledztwom i postępowaniom karnym, ponieważ bez opinii biegłych sprawy mogą być odraczane lub zdejmowane z wokandy.

Sprawy dotyczące przemocy i obciążenie śledczych

Rada poinformowała również, że w ciągu ostatniego roku jako priorytetowe do skierowania do sądu określono 7182 sprawy dotyczące przemocy ze względu na płeć i kobietobójstwa. Dla porównania, w 2022/23 było takich spraw 20 492. Krajowy Urząd Prokuratorski RPA zapewnił radę, że to zmniejszenie nie wpłynęło negatywnie na terminowe rozpatrywanie odpowiednich postępowań, ponieważ liczba spraw priorytetowych nadal przewyższa liczbę wniosków prokuratury.

Podczas rozpatrywania sprawozdania budżetowego zaznaczono również, że South African Police Service wydała cały budżet w poprzednim roku finansowym, ale zrealizowała jedynie nieco ponad połowę celów. 2 października audytor poinformował parlament o obciążeniu detektywów: spośród 3294 śledczych 1227 ma nie więcej niż pięć lat doświadczenia, a niektórzy pracownicy prowadzą od 600 do 800 spraw.

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