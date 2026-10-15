В ЮАР лишь 1,5% ДНК-профилей, сформированных полицией в 2025/26 финансовом году, были завершены в предусмотренный законом 30-дневный срок. Система судебно-генетических исследований накопила почти четверть миллиона просроченных криминалистических материалов, сообщает Daily Maverick.

Спор о сроках

Данные Национального совета по надзору и этике в сфере ДНК представила парламенту Акона Ндлела. В то же время Полицейская служба ЮАР использует для оценки обработки ДНК-профилей другой целевой показатель — 90 дней, что создаёт более позитивную картину.

Председатель парламентского комитета Иан Камерон 14 октября раскритиковал этот подход, подчеркнув, что он противоречит законодательно установленному 30-дневному сроку и искажает оценку масштабов задолженности. Комитет потребовал более подробные данные, объяснения относительно незарегистрированных материалов и образцов на хранении, а также конкретный план сокращения задержек.

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Члены комитета также задали вопрос, почему почти 166 тысяч референсных образцов ДНК остаются в защищённом хранилище. Камерон заявил, что задержки с анализом образцов с мест преступлений могут поставить под угрозу расследования и уголовные производства, поскольку без судебно-экспертных заключений дела могут откладывать или снимать с рассмотрения.

Дела о насилии и нагрузка следователей

Совет также сообщил, что за последний год приоритетными для передачи в суд определили 7182 дела о гендерно обусловленном насилии и фемициде. Для сравнения, в 2022/23 году таких дел было 20 492. Национальная прокуратура ЮАР заверила совет, что это сокращение не отразилось негативно на своевременном рассмотрении соответствующих производств, поскольку количество приоритетных дел всё ещё превышает число запросов прокуратуры.

При рассмотрении бюджетного отчёта также отмечалось, что Полицейская служба ЮАР израсходовала весь бюджет за прошлый финансовый год, но выполнила лишь немного больше половины целевых показателей. Аудитор 2 октября сообщил парламенту о нагрузке на детективов: из 3294 следователей 1227 имеют не более пяти лет опыта, а отдельные сотрудники ведут от 600 до 800 дел.

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