У ПАР лише 1,5% ДНК-профілів завершили за 30 днів — Daily Maverick

У ПАР лише 1,5% ДНК-профілів, сформованих поліцією у 2025/26 фінансовому році, були завершені в передбачений законом 30-денний строк. Система судово-генетичних досліджень накопичила майже чверть мільйона криміналістичних матеріалів, опрацювання яких прострочене, повідомляє Daily Maverick.

Суперечка щодо строків

Дані Національної ради з нагляду та етики у сфері ДНК представила парламенту Акона Ндлела. Водночас Поліцейська служба ПАР використовує для оцінки обробки ДНК-профілів інший цільовий показник — 90 днів, що створює позитивнішу картину.

Голова парламентського комітету Іан Камерон 14 жовтня розкритикував цей підхід, наголосивши, що він суперечить законодавчо встановленому 30-денному строку та спотворює оцінку масштабів заборгованості. Комітет зажадав детальніших даних, пояснень щодо незареєстрованих матеріалів і зразків на зберіганні, а також конкретного плану скорочення затримок.

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Члени комітету також поставили питання, чому майже 166 тисяч референсних зразків ДНК залишаються у захищеному сховищі. Камерон заявив, що затримки з аналізом зразків із місць злочинів можуть поставити під загрозу розслідування та кримінальні провадження, оскільки без судово-експертних висновків справи можуть відкладати або знімати з розгляду.

Справи про насильство та навантаження слідчих

Рада також повідомила, що за останній рік пріоритетними для передання до суду визначили 7182 справи про гендерно зумовлене насильство та феміцид. Для порівняння, у 2022/23 році таких справ було 20 492. Національна прокуратура ПАР запевнила раду, що це скорочення не позначилося негативно на своєчасному розгляді відповідних проваджень, оскільки кількість пріоритетних справ досі перевищує кількість запитів прокуратури.

Під час розгляду бюджетного звіту також зазначалося, що Поліцейська служба ПАР витратила весь бюджет за минулий фінансовий рік, але виконала лише трохи більше половини цільових показників. Аудитор повідомив парламенту 2 жовтня про навантаження на детективів: із 3294 слідчих 1227 мають не більш як п'ять років досвіду, а окремі працівники ведуть від 600 до 800 справ.

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